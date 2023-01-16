濕氣重 3招防氣喘、濕疹上身

家中濕度高對上呼吸道、皮膚都是刺激，建議除濕設定為50至55%。（Getty Images）

冬天若是雨下不停，會讓居家環境更潮濕，舉凡廁所、浴室、毛巾、磁磚接縫、木門、衣櫃、鞋櫃、置物櫃、床墊、窗枱、窗簾、廚房水槽、冰箱塑膠黏條等處或小角落，常見到黴菌蹤跡，甚至發生壁癌，是孳生黴菌、塵蟎的溫床，進而誘發氣喘、咳嗽、足癬、皮膚濕疹等問題。

台灣國泰醫院老人醫學 科主任黃柏堯表示，如果居家環境濕氣重，走在家中地板會感覺黏黏的，此環境就容易孳生黴菌、塵蟎，恐引發鼻塞、流鼻涕等過敏 症狀，也增加皮膚罹患濕疹機率，如果是鞋襪、腳趾縫過於潮濕，還可能感染黴菌導致足癬，俗稱「香港腳」，或連帶會陰部感染黴菌。

居家環境潮濕，可能會影響全家人及全身健康。黃柏堯指出，除了會引發上呼吸道、皮膚的不適症狀外，年長者則可能會造成膝關節 等骨關節出現痠痛，因為身體正處於過敏、發炎時，若又罹患退化性關節炎，將使得痠痛更為明顯，此為一種身體免疫反應，同時容易出現頭痛、頭暈、疲倦、精神不佳等狀況。

1.衣物盡速烘乾 或開除濕機

黃柏堯提醒，天氣潮濕時，室內也較為潮濕，洗過的衣物晾在室內比較難乾，或是穿過的衣服沒有適時清洗隨意放置，都有可能出現發霉情形。此時不論是吸入或接觸皮膚都會增加罹患過敏及濕疹機會，因此洗好的衣物應盡速烘乾，或是在家開除濕機，讓衣服乾燥也是一種方式，以避免衣物過於潮濕而出現霉味。

2.壁癌盡速修繕 防黴菌生長

黴菌與身體健康有直接關係，黃柏堯說，若住家出現壁癌，這是居家過於潮濕的一個指標，一旦發現壁癌，應盡速修繕，否則黴菌會持續生長，一直生活在潮濕環境裡，也會影響室內空氣品質，如此將使得過敏機會比一般人高，症狀也會持續惡化不會好轉，此情形容易出現在都會區或屋齡久的環境。

3.室內濕度 維持在50至55%

冬季氣候潮濕，家中濕度可能高達80至90%，黃柏堯表示，對於上呼吸道、皮膚都是一種刺激，建議家中潮濕時，應開啟除濕機，室內濕度設定為50至55%；常開啟使用的衣櫃、鞋櫃、置物櫃等處，因濕氣容易侵入，可使用除濕盒加以吸取濕氣，減少鼻塞、流鼻涕、濕疹等症狀。若症狀反覆出現，應就醫檢查，找出病因對症治療。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，冬天氣候有時會較為乾燥，同時也要避免皮膚過於乾燥，因皮膚一下潮濕，一下又過於乾燥，將使異位性皮膚炎症狀加劇，出現嚴重搔癢。黃毓惠指出，如果異位性皮膚炎嚴重發作，除使用一般抗發炎、止癢藥物外，也可以採用生物製劑、小分子藥物等免疫製劑，以控制異位性皮膚炎。