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年節外出 5類常用藥品必備

記者沈能元／綜合報導
年節旅遊若是身體不適，藥師曝五大類常用藥品必備。（本報資料照片）
年節旅遊若是身體不適，藥師曝五大類常用藥品必備。（本報資料照片）

春節外出拜年、旅遊，身體難免有不舒服的時候，藥師建議民眾可以備好五大類藥品，及時緩解症狀。五大類藥品分別是退燒止痛、消炎止痛、綜合感冒藥、止瀉藥及胃藥；另外民眾也應備好快篩試劑，當出現症狀時，可以及早篩檢確定是否確診，以利盡速在48小時內使用倍拉維（Paxlovid）等抗病毒藥物抑制病毒複製，避免病情惡化。

退燒、消炎止痛藥

藥師易麗珍說，退燒止痛藥是如普拿疼等具有乙醯氨酚成分的藥品，因有退燒、發散作用，可以讓侵入身體的風邪發散。但若是喉嚨痛、身體痠痛等疼痛症狀，就必須服用消炎止痛藥品，此類藥品多含布洛芬成份。

綜合感冒藥、胃藥

易麗珍說，綜合感冒藥是一定要準備的，因感冒常有鼻塞、流鼻水，造成吸氧不足，引起頭暈、頭痛，此類藥品可以止咳化痰，緩解流鼻水、改善頭暈、頭痛，症狀；至於胃藥可以抑制胃酸、胃痙攣成分，緩解消化不良。

止瀉藥

年節期間，飲食大魚大肉或吃進不潔食物，也可能出現腹瀉症狀，止瀉藥也是必備，另民眾出遊長途搭車也應準備暈車藥，其多含有抗過敏、促進血液循環等成分為主，民眾自行服用指示用藥前應諮詢藥師，不要過度囤藥、服藥。

慢性病患 須按時服藥

針對高血壓糖尿病等慢性疾病患者，易麗珍表示，年節期間仍然須要按時服藥；特別是人體血管為平滑肌，容易受到氣溫高低而熱漲冷縮，例如高血壓患者，血壓容易隨著氣溫起伏，所以一定要按時服藥、控制血壓。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎說，最簡單的備藥應包括解熱止痛、止瀉藥、綜合感冒藥、胃藥等。

沈采穎指出，除了常用藥品需要準備之外，民眾過節、外出時，最好隨身攜帶一些快篩試劑。

主因是現在冬季為流感及新冠肺炎同時流行的時候，可是兩者症狀相似，如果出現症狀時，可以及早快篩確定是否確診，並盡速使用倍拉維（Paxlovid）等抗病毒藥物，以抑制病毒複製，避免病情更加惡化。

沈采穎說，民眾身體不適期間，最好少吃薑母鴨、麻油雞、酒精飲料等燥熱、進補的食物，主要是因為此類食物容易讓病毒更為活躍。建議身體不適時，飲食應該以清淡食物為主。

如果民眾依藥盒指示服藥，如每天服藥三至四次，但服藥兩天內症狀沒有好轉，應懷疑病症已無法用指示藥物緩解，建議應盡速就醫，不要延誤治療。

高血壓 糖尿病 流感

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