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春節打掃出現腰痠背痛手不舉 醫提醒：5傷害累積地雷

記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢提醒，過節前的大量家務容易過勞，應善用工具避免肢體負擔造成傷害。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢提醒，過節前的大量家務容易過勞，應善用工具避免肢體負擔造成傷害。（台中慈濟醫院提供）

除舊佈新迎春節，家中大掃除或年節吃食準備，台灣台中慈濟醫院復健科醫師李信賢提醒，過節前的大量家務容易過勞，要小心不良姿勢引發肌腱發炎、關節受損、神經壓迫。建議用適當工具避免肢體負擔造成傷害，節前家務才能省力又安全。

70幾歲婦人因車禍舊傷沒辦法下蹲，久而久之習慣彎腰做家事，沒想到打掃彎腰撿垃圾時突然劇烈疼痛倒地不起，送醫檢查竟然是腰椎壓迫性骨折。

李信賢表示，高齡、停經後婦女要注意骨質疏鬆的風險，極容易因不良姿勢或跌倒，受外力壓迫而骨折。但不少婦女在春節期前須掃除，他建議善用輕盈工具協助，保護自己平安過春節。

除身體衰弱族群，一般人也要避免傷害累積的5個因素。第一，「使用工具的重量」攸關疲勞累積程度。李信賢表示，曾有廚師求診，發現是持續使用廚具累積痠痛，引發俗稱網球肘肱骨外上髁炎。

第二，「脖子角度」會影響頸椎壓迫神經，過度仰頭或低頭，導致肩膀痠痛甚至手麻。李信賢叮嚀，打掃天花板、氣窗或吊扇高處時，可藉椅子、爬梯加高或使用長桿清潔工具，避免過度仰頭時間。

第三，人體「伸直手臂」的槓桿作用會影響肌肉受力，手伸越直肩膀負擔就越高，尤其是高過頭伸手的姿勢。李舉例，油漆工人時常手伸很高工作，容易造成肩膀棘上肌筋腱發炎，施力過大甚至會斷裂，因此要運用長桿工具，彎曲手臂降低肩膀壓力。

第四，平時「彎曲腰部」加上長時間洗碗、清潔廁所，就能感受到大量疲勞，而彎腰提重物更讓壓力瞬間飆高，時常成為腰椎受傷主因。李信賢建議，若膝蓋正常，應該要背挺直，再蹲下提起重物。

第五，有些人習慣跪著大面積擦地板，卻也使身體重量直接「壓迫膝蓋」，導致關節加速磨損。李建議，使用拖把站立清潔，保護膝蓋沒負擔。也補充，看似放鬆在沙發上滑手機，其實是壓迫腰椎、脖子、手腕的危險姿勢，要小心避免。

看似放鬆在沙發上滑手機，其實是壓迫腰椎、脖子、手腕的危險姿勢，應避免。（台中慈濟...
看似放鬆在沙發上滑手機，其實是壓迫腰椎、脖子、手腕的危險姿勢，應避免。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢提醒，過節前的大量家務容易過勞，應善用工具避免肢體負...
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢提醒，過節前的大量家務容易過勞，應善用工具避免肢體負擔造成傷害。（台中慈濟醫院提供）

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