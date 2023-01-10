眩暈、流鼻血、手指麻小心腦中風前兆 溫差大才是大魔王

圖片來源 ／健康醫療網

「醫生，我頭好痛呀！是不是快中風 了？」、「醫師我腳麻頭暈？是不是快中風了？」天氣一冷，上了年紀的朋友一有點風吹草動，就常常緊張過頭以為自己快要中風，中醫師康涵菁笑說，提高警覺是正確的，但不要過度緊張。

出血性或缺血性腦中風，均可能以急性頭痛開始，身體血管有阻塞或視神經有壓迫，通常也是以手麻腳麻為表徵。不過中風除了身體的不適感以外，常常還會伴隨其他神經症狀，如半邊肢體無力、單側感覺異常、語言障礙、行為變化或意識改變，當有這些狀況出現，要盡快去急診，若是習慣尋求中醫者，康涵菁醫師建議可先以針灸治療，改善微循環。

久坐不動氣血運行不順 血瘀體質容易中風

現代上班族久坐、運動量少，容易造成氣血運行不暢，這多半與氣滯血瘀體質相關，凡離開經脈的血液，若不能及時排出或者消散，而滯留於人體內的血液與淋巴，或因為血液運行不暢或是淋巴回流不佳，而囤積於經脈或臟腑組織器官之間，都統稱為血瘀。

康涵菁醫師表示由瘀血內阻而引起的病症，大多與心臟與血管的循環有關。 如何觀察自己有氣滯血瘀的體質呢？首先觀察舌下絡脈是否有瘀斑、面色是否晦暗唇色是否紫暗。

嚴重的血瘀容易成為血栓、出血、腦中風、心腦血管等重大疾病，血瘀會產生實質性的病理產物，就是動脈粥狀硬化斑塊，康涵菁醫師解釋，斑塊從早期病變、形成、生長變大，直到最後崩潰堵塞血管，其實是一個很漫長的過程，很多中老年人都是在斑塊生長到一定程度，嚴重阻礙血液流動，出現頭疼、頭暈等症狀的時候才來就診，其實在這之前斑塊已經存在很久了，只是沒有人注意。

年紀增長也會造成管腔狹窄，所以斑塊塞到哪，就是哪裡中風，如果被診斷有下肢動脈硬化閉塞症，也正是下肢動脈血管被斑塊阻塞導致血流不暢，而形成腿的酸脹疼麻。

中藥對於斑塊的處理常用丹參、 天麻、三七、山楂、烏藥、桃仁、紅花，其中地龍與水蛭對於斑塊的處理效果是最佳的，如中醫很有名的方劑抵擋湯與補陽還伍湯裡面就有這類型的蟲類用藥。

蚯蚓即是中醫俗稱的地龍，根據本草綱目記載「地龍性不寒不燥，有清熱、怯風活絡、活血化瘀、治療氣虛血滯、氣喘胸悶、 心悸氣促之效」。康涵菁醫師提醒，活血化瘀的中藥在使用前，建議先諮詢醫師，如果本身有服用抗凝血劑，不建議再重用，怕而造成出血及溶血的狀況。

如果四肢容易瘀青、皮膚容易冒出細小紅點的人也要注意，這代表血管比較脆弱，不適合再補充具有通絡血作用的保健品。慢性病患者也要注意本身是否有服用抗凝血藥物、或是否有在吃活血化瘀的中藥配方。包括冬季進補常用的當歸、丹參、川芎、川七、紅花、洛神等食材也都具有活血的效果，食用前都應先諮詢專業合格的中醫師。

控制三高多運動 預防中風飲食均衡是關鍵

要預防腦中風，多運動，控制血壓 、血糖 和血脂肪等危險因子外，平日飲食也要注意均衡。康涵菁醫師指出，蔬果的攝取要大於肉類，選擇動物性食物時，請記得：魚肉優於禽（如雞、鴨）肉，禽肉優於豬、牛肉。對於魚類之外的海鮮，則要謹慎的選擇和食用，因為這一類的食物如蝦、蟹、魷魚中含有較多的膽固醇。平日應注意攝取富含鉀、葉酸、抗氧化物和鈣的食物，及含豐富可溶性纖維的燕麥和豆類等。

最重要的就是留意鹽的攝取量，過量的鹽分攝取，會使人體內的水分滯留，引起血壓上升，其他像是味精、罐頭、加工食品等，也都含有較高含量的鈉鹽，應盡量少食用，加工過的湯品或火鍋，湯中的鹽分也很高，盡量避免飲用。若患者覺得低鹽的飲食降低了胃口，可使用八角、花椒、肉桂等天然辛香料來調味，減少鹽分的攝取來預防中風。

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資料來源：健康醫療網

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