我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4000超市商家業者發函紐約州長市長 要求修改保釋法、攻擊店員控重罪

關閉3年 紐約市地鐵站公廁今首批重開

新年連假常熬夜傷身 中醫供四茶飲及三穴位按摩助眠

記者李成蔭／新北即時報導
中醫藥配方熬煮清心安神的茶飲能幫助睡眠。（台北慈濟醫院提供）
中醫藥配方熬煮清心安神的茶飲能幫助睡眠。（台北慈濟醫院提供）

年節將至，不少親友難得相遇，聚會活動因此常到半夜時分仍未結束，甚至是接連熬夜，導致真正要睡時卻輾轉難眠。台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳表示，長期熬夜下來難免對身體造成一定損傷，他推薦四種清心安神的茶飲以及三個安定情緒的穴位，供民眾睡前飲用或按摩，幫助睡眠。

呂秉勳指出，以中醫角度而言，晚上11點後入睡者皆屬熬夜，晚上11點至凌晨3點為膽經、肝經循行時段，是兩肝膽氣血最旺盛的時候，同時也是褪黑激素、生長激素與受體素等多種激素分泌達高峰的時段。

呂秉勳表示，指出多日作息不規律或熬夜會造成精神恍惚、皮膚粗糙、口乾舌燥、口苦、口破、耳鳴、鼻塞、頭痛、眼睛乾澀等症狀，甚至有罹患失智症、癌症以及猝死的風險；而當身體長時間處於亢奮狀態時，會強迫刺激交感神經，促進腎上腺素分泌，如此一來就會產生入睡困難的情形。

呂秉勳提供，四種清心安神的茶飲以及三個安定情緒的穴位，民眾可以在平時飲用或睡前按摩，藉此達到幫助睡眠的效果。

茶飲第一種，是百合蓮子銀耳湯，百合有清心安神、退熱養陰的功效，銀耳有提氣養神、補陰潤膚的功效，蓮子則有益腎澀清、補脾止瀉的功效；第二種是生脈飲，主要由大補元氣的人蔘、養陰清熱的麥冬以及斂汗生津的五味子組成；第三種是甘麥大棗湯，具有養心安神、和中緩急與補氣健脾的作用；第四種是枸杞菊花茶，菊花富含胺基酸、維生素A、維生素B2以及類黃酮等營養成分，有助於緩解用眼過度的疲勞和酸澀，枸杞則有降三高的助益。

穴位則可從太衝、神門與百會穴著手。太衝穴位於第一、二腳趾骨交接的凹陷處，能梳理肝氣、清熱明目、安定情緒；神門穴位於手腕橫紋交接的凹陷處，能滋陰降火、養心安神；百會穴則位於頭頂正中央，能疏通頭部經氣，有助於恢復精力、化解身體疲勞。

呂秉勳提醒，熬夜對於人體已經造成一定損傷，除了上述的保養之外，也要避免使用茶、咖啡以及刺激性的食物，以免增加身體負擔。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳。（台北慈濟醫院提供）

失智 癌症 三高

上一則

《黑暗榮耀》宋慧喬這樣演燙傷 醫：連貫滿合理、細膩

延伸閱讀

生活作息錯亂飲食不正常 癌前病變上身

生活作息錯亂飲食不正常 癌前病變上身
鄭聖星中醫詳析失眠病因 針灸傳統療法效果顯著

鄭聖星中醫詳析失眠病因 針灸傳統療法效果顯著
改善腰痠、不適用雙手不求人 中醫授「自我按摩養生穴位」

改善腰痠、不適用雙手不求人 中醫授「自我按摩養生穴位」
元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款

元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

便秘的9大原因 「堅持每天排便」是錯誤觀念

2023-01-07 01:30
年關到工作及家務多，醫師提醒如身體部位出現疼痛不適，應及早就醫檢查，以免延誤病情。（記者蔡維斌／翻攝）

登大樓健步如飛不到1周坐輪椅 醫師提醒年關到要小心

2023-01-03 07:10
趙昭明是，人體食用雞腳、豬腳後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少。（本報資料照片）

吃雞腳、豬腳可「補充膠原蛋白」？ 醫師：效果相當有限

2023-01-02 04:41
第一式：手臂交叉伸展，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合。（記者王昭月／攝影）

主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

2023-01-06 05:56
醫師表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。（門諾醫院提供）

瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

2023-01-05 17:42
（圖：健康醫療網提供）

被失眠困擾嗎？這13個題目 中2項就該就醫

2023-01-02 00:00

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？