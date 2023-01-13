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盒裝生肉不必沖水 煮熟就能殺死病菌

NOW健康
醫師提醒，料理賣場、超市盒裝雞肉、豬肉、牛肉前，若用自來水沖洗掉血水，反而增加食物中毒風險。(本報資料照片)
醫師提醒，料理賣場、超市盒裝雞肉、豬肉、牛肉前，若用自來水沖洗掉血水，反而增加食物中毒風險。(本報資料照片)

至賣場、超市購買盒裝雞肉、豬肉、牛肉，許多人習慣在料理之前，用自來水沖洗掉血水，不過，臨床毒物權威醫師提醒，這動作反而增加食物中毒風險，因為沖水過程中，生肉上的沙門氏菌等病菌，可能汙染其他食物，增加急性腸胃炎風險。

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，美國食品藥物管理局官方網站特別提醒，在處理生雞肉時，別用自來水沖洗，因為生雞肉常含有很多種細菌，如果大力清洗，恐讓病菌汙染到其他食物。

醫師提醒，料理賣場、超市盒裝雞肉、豬肉、牛肉前，若用自來水沖洗掉血水，反而增加食...
醫師提醒，料理賣場、超市盒裝雞肉、豬肉、牛肉前，若用自來水沖洗掉血水，反而增加食物中毒風險。(本報資料照片)

顏宗海指出，賣場盒裝的生雞肉都已經處理處理，可以直接下鍋料理。事實上，只要直接煮熟，就能殺死病菌，但大部分民眾仍會以自來水沖洗血水，以免影響口味。

顏宗海建議，可以準備一只裝有冷水的鍋子，將生雞肉放入後，靜靜泡著，不要直接沖水。至於生豬肉、生牛肉，處理方式也一樣，以浸泡代替沖水。

「水槽交叉汙染情況，比想像中還嚴重。」顏宗海提醒，如果直接用水沖洗生肉塊，生肉表面附著的病菌可能因此汙染到其他食物，其中以沙門氏菌最為常見，容易引發急性腸胃炎，症狀為發燒、噁心、嘔吐、腹瀉。

值得注意的是，幼兒、老年人如感染沙門氏菌，除了急性腸胃炎，還潛藏著敗血症風險，必須緊急就醫。顏宗海說，這相當可怕，致命機率不低，建議民眾務必小心處理生肉。（本文由NOW健康提供）

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