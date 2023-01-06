主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

第一式：手臂交叉伸展，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合。（記者王昭月／攝影）

農曆春節將到，家戶開始掃除，台灣高雄一名40歲家庭主婦因展開居家大清掃，結果肩膀抬舉時疼痛難耐，就醫檢查發現是旋轉肌群的肌腱炎。物理治療師指這類發炎情形如果忽視不理會，恐會連肩部抬舉都變得困難。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師張偉寶指出，這名主婦因大掃除時過度使用肩部而導致疲勞性損傷，產生慢性發炎。若忽視不理會或僅貼藥布，恐會造成反覆慢性發炎腫脹，使得肩部關節 活動空間受到壓迫，進而發生夾擠症候群甚至肌腱撕裂傷。

張偉寶建議，急性發炎時，可以冰敷搭配適當休息，也可以在肌腱連接處做簡單的橫向按摩。物理治療師張偉寶因此示範三式運動，可藉由放鬆、訓練與增加肩膀活動度，減緩與避免大掃除引發的肩膀痛。

首先可採坐姿，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合，幫助後側肩部肌群與緊縮的關節囊放鬆。再來可用家裡的曬衣桿或任何長條棍棒，傷側手臂抓上端，另一手抓下端，出力帶動棍棒往前或往側邊，每回合做10到15次，一天做3到5回合，讓受傷的肩膀增加活動度。