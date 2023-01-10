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低能量陰道雷射儀 改善陰道乾澀與漏尿困擾

李成蔭
陰道雷射療程採低能量陰道雷射儀，將雷射探頭放入陰道內，利用生物刺激作用（Biostimulation）來促進局部血液循環、調節細胞功能、調節免疫機能等等的生理變化。（圖：台北慈濟醫院提供）
陰道雷射療程採低能量陰道雷射儀，將雷射探頭放入陰道內，利用生物刺激作用（Biostimulation）來促進局部血液循環、調節細胞功能、調節免疫機能等等的生理變化。（圖：台北慈濟醫院提供）

56歲的陳太太長期有陰道乾澀與漏尿困擾，但因為擔心藥物副作用而不願接受完整的賀爾蒙治療。醫師表示，可透過低能量陰道雷射儀治療調節及治療，過程快速、無痛、無傷口。

台北慈濟醫院婦產部主治醫師邱筱宸指出，完整治療周期為3至6次，有相關需求可經醫師評估提供最適方案。

據了解，陳太太在更年期過後長期有陰道乾澀、反覆感染的症狀，甚至出現漏尿的困擾，便在家中附近的婦科診所接受賀爾蒙治療，但她本身患有高血壓，擔心長期服用容易造成血栓，增加中風的風險，因此一直不敢按醫囑服用，導致治療無效。

北慈指出，陳太太後經朋友介紹至婦產部邱筱宸門診，了解陳太太的顧慮後，安排低能量陰道雷射療程，3次療程後不只緩解了陳太太陰道乾澀的症狀，連漏尿的問題也已大幅改善。

北慈說明， 陰道雷射療程採低能量陰道雷射儀，將雷射探頭放入陰道內，利用生物刺激作用（Biostimulation）來促進局部血液循環、調節細胞功能、調節免疫機能等等的生理變化，達到抗發炎、止痛、促進血液循環等治療目的。

女性的尿道跟陰道相鄰，因此對尿道也會有支撐效果，1次療程僅需20分鐘的時間，過程無需麻醉，僅會出現輕微的溫熱感，而且也不會產生傷口，是一種安全且能有效改善病患症狀、提升生活品質的新選擇。

北慈補充，女性進入更年期後，卵巢功能衰退、女性荷爾蒙分泌減少，使得陰道內的皺摺減少，黏膜組織變得平薄且萎縮，而陰道壁表皮細胞因分泌物減少、陰道酸鹼值提高，抵禦細菌的能力下降，導致陰道變得容易感染和發炎。此外，更年期雌激素減少也會造成尿道內壁變薄，患者在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加使膀胱壓力大於括約肌關閉壓力導致漏尿。

邱筱宸表示，一個完整的周期治療為3至6次，維持效果視患者嚴重度而定，若民眾有相關需求，可以向專業婦科醫師諮詢，經醫師專業評估以提供民眾最合適的治療方案。此外，產後婦女也容易出現上述困擾，建議可在產後6周尋求醫師協助。

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