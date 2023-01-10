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血便未必是痔瘡 可能是大腸癌警訊

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
痔瘡最常見的症狀就是血便，常常誤導一般人，而錯過大腸長了瘜肉或大腸癌治療。（Getty Images）
痔瘡最常見的症狀就是血便，常常誤導一般人，而錯過大腸長了瘜肉或大腸癌治療。（Getty Images）

古書裡面，充滿人生的智慧，這些智慧如用現代醫學眼光來詮釋，也是有其劃時代的意義。

子曰：「盍各言爾志（痔）？」古代，孔子學生常常坐著研讀經書，因此學生中多人常會有各種痔瘡，有內痔、外痔、混合痔等，因此，孔子要學生們一個個拿出來大家討論一下。

又如孟子：「予豈好辯（便）哉。」孟子常常莫名其妙拉肚子，常常一個人占用洗手間，擦手紙也用得凶，招致誤解，因此他辯解說：「我不是故意要拉肚子的。」

痔瘡最常見的症狀就是血便，或細菌感染引起痔瘡發炎，但因「十人九痔」，也常常誤導一般人以為血便，大便有血就是痔瘡，事實上有不少人血便可能是因為大腸長了瘜肉或大腸長了癌症而引起的。

至於「予豈好『便』哉」，一直拉肚子，以前不會，現在會，如果拉個幾天就停了，可能是急性腸胃炎吃壞了肚子，但也可能是大腸長了癌症，大便習慣因而改變，不可疏忽。

大腸癌發現得早，及早用內視鏡或手術切除，幾乎等於痊癒。但如果發現得晚，跑到局部淋巴腺或轉移到肝臟就很麻煩了，除了可以手術者施行手術之外，通常還會合併化學治療，病人辛苦，家人心疼，醫生也覺得不「甘」，怎麼那麼晚才發現？

透過糞便檢查可以發現大便中的潛血，進一步做大腸內視鏡檢查以確定原因，但最確切診斷還是要做大腸鏡檢查，並做切片檢查以確定診斷。

大腸癌前身是大腸瘜肉，因此有大腸瘜肉一定要切除，以免它惡化變成大腸癌。此外，瘜肉切除了，其他部位的大腸也會再長瘜肉出來，因此，如果有了大腸瘜肉，至少三年或最好兩年要再做一次大腸鏡。

總而言之，短短幾句古聖先賢的話，裡面蘊藏著多少現代醫學的寶藏，且與切身有關。在新年之際，多讀取一些古聖先賢的書，加上融合現代的知識，才可以每年快樂的過新年。

手術 醫學 癌症

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