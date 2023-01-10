血便未必是痔瘡 可能是大腸癌警訊

痔瘡最常見的症狀就是血便，常常誤導一般人，而錯過大腸長了瘜肉或大腸癌治療。（Getty Images）

古書裡面，充滿人生的智慧，這些智慧如用現代醫學 眼光來詮釋，也是有其劃時代的意義。

子曰：「盍各言爾志（痔）？」古代，孔子學生常常坐著研讀經書，因此學生中多人常會有各種痔瘡，有內痔、外痔、混合痔等，因此，孔子要學生們一個個拿出來大家討論一下。

又如孟子：「予豈好辯（便）哉。」孟子常常莫名其妙拉肚子，常常一個人占用洗手間，擦手紙也用得凶，招致誤解，因此他辯解說：「我不是故意要拉肚子的。」

痔瘡最常見的症狀就是血便，或細菌感染引起痔瘡發炎，但因「十人九痔」，也常常誤導一般人以為血便，大便有血就是痔瘡，事實上有不少人血便可能是因為大腸長了瘜肉或大腸長了癌症 而引起的。

至於「予豈好『便』哉」，一直拉肚子，以前不會，現在會，如果拉個幾天就停了，可能是急性腸胃炎吃壞了肚子，但也可能是大腸長了癌症，大便習慣因而改變，不可疏忽。

大腸癌發現得早，及早用內視鏡或手術 切除，幾乎等於痊癒。但如果發現得晚，跑到局部淋巴腺或轉移到肝臟就很麻煩了，除了可以手術者施行手術之外，通常還會合併化學治療，病人辛苦，家人心疼，醫生也覺得不「甘」，怎麼那麼晚才發現？

透過糞便檢查可以發現大便中的潛血，進一步做大腸內視鏡檢查以確定原因，但最確切診斷還是要做大腸鏡檢查，並做切片檢查以確定診斷。

大腸癌前身是大腸瘜肉，因此有大腸瘜肉一定要切除，以免它惡化變成大腸癌。此外，瘜肉切除了，其他部位的大腸也會再長瘜肉出來，因此，如果有了大腸瘜肉，至少三年或最好兩年要再做一次大腸鏡。

總而言之，短短幾句古聖先賢的話，裡面蘊藏著多少現代醫學的寶藏，且與切身有關。在新年之際，多讀取一些古聖先賢的書，加上融合現代的知識，才可以每年快樂的過新年。