醫師養生 愛唱歌跳舞 開刀當成紓壓

台南郭綜合醫院院長鄭雅敏（中）參與成大醫師節活動表演。（圖：台南郭綜合醫院提供）

台南郭綜合醫院院長鄭雅敏是「時間管理大師」，病患相當多的她，要忙醫療、行政工作外，她也是三個兒子的媽媽，兒子都是醫師，於公於私盡善盡美，很多人都好奇她怎麼做到的？行程滿檔下如何紓壓？個性活潑的她說，除了喜歡唱歌、跳舞，「其實手術 開刀是最大的紓壓」，讓人很驚訝。

成大婦產部每年望年會都有鄭雅敏和住院醫師、護理師所組的「天才舞團」表演當年最流行的舞曲，她們的舞團連續兩年獲得成大醫院醫師節卡拉OK大賽冠軍，還受邀在成大醫院30周年慶上表演。

她從編舞、服裝設計到排練都一手包，有專業架式，院內許多活動也經常可以看到她的身影。在忙碌的生活中，唱歌跳舞是她最喜歡的休閒，偶爾相約同事、朋友去K歌，在忘情的歌聲中紓解壓力。

鄭雅敏與先生都是醫師，3名兒子都順利繼承衣缽，工忙之餘，孩子的教養她並未假手他人。她認為，時間的管理很重要，每天睡眠6小時，早上6點一定起床煮早餐，一家人共享，也是最佳的親子 溝通時間。過去孩子還在念書時，她一定親自接送，車上也是重要的親子時間，一家五口都是醫師，在醫界傳為美談。

工作與生活讓行程滿檔，壓力相當大，除了休閒活動外，她很慶幸自己是外科醫師，治療效果幾乎是立竿見影，「刀開下去，好不好病人很快就有感受」，這種回饋讓她覺得療癒，所以把開刀當成紓壓，並不視為壓力的來源。

教學也是一樣，她很享受與學生在一起的時光，看到那麼多求知若渴的眼睛看著她，而自己能夠滿足他們的需求，對自己來說也是滿滿成就感，「樂在工作的人應該是很幸福的」。