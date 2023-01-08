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冬天靠黑色食物吃補 中醫師：體外養生更重要

楊雅棠
腎經起於腳底，建議可在睡前泡腳20分鐘，並按摩位於腳掌底前半凹陷處的「湧泉穴」。（取材自Pexels）
腎經起於腳底，建議可在睡前泡腳20分鐘，並按摩位於腳掌底前半凹陷處的「湧泉穴」。（取材自Pexels）

中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，也就是在冬季沒有好好調養身體、養精蓄銳，來年春天就容易受到病邪入侵。許多人認為，冬天養生就是靠「吃補」，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，除非過於體虛，一般人更應注意「體外」養生之道，而非「吃進去」的食補。

依據中醫「冬固腎」、「四時五行」理論的對應顏色來看，冬天應多吃「黑色食物」，例如黑芝麻、黑豆等。陳麒方指出，「色黑入腎」是宋代以後的說法，主要是在不同時節吃不同顏色的食材，或是面向特定方位做特定生活動作等。

陳麒方認為，事實上並不需要以「特定顏色」食補養生，冬天養陰，多吃平性的食物即可。過去因為是農業社會，冬天需要儲備能量，因此有補養的習慣；但現代人的生活型態不大一樣，不需要特別儲備能量，也不需要特別進補。

頭部保暖 穿襪子睡覺

除了食補外，陳麒方說，一般人冬天更應該注意的是「體外養生」。例如應防範膝蓋、足部直接受風，如果比較怕冷，建議可以穿襪子睡覺；頭部是「諸陽之會」，洗完頭，一定要馬上吹乾、擦乾，不要悶著；也可拿吹風機或暖暖包熱敷後頸大椎穴部位約10分鐘，做好頭部保暖，以避免寒邪侵擾，導致頭痛、頭昏等。

吃鍋祛寒？平補調和脾胃

中醫師周宗翰表示，冬天民眾常貪食火鍋補品，以為這樣能祛除寒氣，其實反而容易引起腸胃疾病。建議應該順應季節變化，以「平補」方式調和脾胃，例如可多食用山藥、南瓜、馬鈴薯、白蘿蔔、紅棗、桂圓、香菇等，並且酌量加入香菜、芥菜、青蔥、生薑等溫散風寒的食物，防禦風寒的侵擾。

早睡晚起 曬太陽聚精氣

冬季的保健養生，以「不傷陽氣」、順應「冬藏」為原則，周宗翰指出，盡量早睡晚起，早睡可養人體陽氣，日出後再外出行動，適當地曬太陽，可讓精氣內聚以潤五臟，增強身體的免疫力。在大寒時節，切忌運動過量，運動到微微出汗就好，避免出汗太多，陽氣隨汗液而出，反而會讓身體受到損傷。

睡前可「泡腳」祛寒助眠。周宗翰說，腎經起於腳底，建議可在睡前泡腳20分鐘，並按摩位於腳掌底前半凹陷處的「湧泉穴」；容易怕冷的人，可以把雙手搓熱，每天花10分鐘按摩熱敷腰部、前方對應肚臍的「命門穴」。如此一來，可達到養腎固精的作用。

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