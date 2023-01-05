我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

天氣太冷 4族群小心青光眼

許政榆
台灣三軍總醫院眼科部一般眼科醫師提醒，急性青光眼若在秋冬好發，容易有致盲性。（本報資料照片）
台灣三軍總醫院眼科部一般眼科醫師提醒，急性青光眼若在秋冬好發，容易有致盲性。（本報資料照片）

受冬季風暴影響，氣溫持續下探，近日有位民眾一覺醒來「竟然看不到」，甚至腹痛、嘔吐、血壓飆高，經過醫師會診，確診是急性青光眼惹禍。眼科醫師提醒，冬季急性青光眼患者增加，尤其是同時有這四種條件的民眾應注意，包括女性、身高少於160公分、遠視100至300度、年齡大於55歲者，容易產生急性於角閉鎖性青光眼。

台灣青光眼權威、三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文指出，秋冬季節因為晝短夜長，同時符合上述四項條件的患者，容易產生急性於角閉鎖性青光眼，其眼壓會在短時間內飆升至50、60，造成病人突然失明、頭痛、噁心、嘔吐。近日天氣寒冷，在門診、急診都觀察到急性青光眼患者增加的趨勢，尤其急診有八成急性青光眼患者，都是符合上述四項條件者。

像是前幾天一名68歲女性，原先人還好好的，但傍晚用完餐後，便感覺眼睛不太舒服，原先以為自己可能感冒，想睡覺休息一會兒，結果一覺醒來「完全看不見」，家屬緊急帶她到急診就醫，同時她有腹痛、嘔吐，血壓飆至200，急診醫師原先以為是急性腸胃炎或中風，後續經會診眼科醫師，發現眼壓飆60，才確診是急性青光眼，透過降眼壓才恢復正常。

呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後八小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者多半留下後遺症，最嚴重情況有三分之一患者「會失明」，是相當嚴重的眼科疾病，呼籲民眾千萬小心，發生時要儘速就醫治療。

血壓 中風 風暴

上一則

待室內也可能凍傷 3招保養皮膚

延伸閱讀

上海醫院急診量倍增 專家預警：重症病人正快速上升

上海醫院急診量倍增 專家預警：重症病人正快速上升
北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍

北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍
中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍
疫情大爆發 浙江某醫院慶急診破200萬人次被罵翻

疫情大爆發 浙江某醫院慶急診破200萬人次被罵翻

熱門新聞

年關到工作及家務多，醫師提醒如身體部位出現疼痛不適，應及早就醫檢查，以免延誤病情。（記者蔡維斌／翻攝）

登大樓健步如飛不到1周坐輪椅 醫師提醒年關到要小心

2023-01-03 07:10
冬天的靜電讓人很困擾。是意圖。（取材自ingimage）

「啪滋」冬天狂被靜電 恐是身體缺氧 醫：嚴重會生病

2022-12-29 03:10
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）

一個動作排除「五十肩」 五旬婦確診罕見免疫疾病

2022-12-29 17:55
（圖：健康醫療網提供）

全身塞滿腫瘤被宣判生命剩2個月「三箭齊發」治療續命

2022-12-29 00:00
趙昭明是，人體食用雞腳、豬腳後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少。（本報資料照片）

吃雞腳、豬腳可「補充膠原蛋白」？ 醫師：效果相當有限

2023-01-02 04:41
成大醫院高齡醫學部醫師王冠元。（成大醫院提供）

老翁體重及食慾嚴重下降 醫師評估缺「鋅」

2022-12-28 18:14

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪