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泡腳、按摩…宅在家也要被動舒筋活骨

李樹人
中老年人如果因為疫情或陰雨寒冷而不想出門，可以至網路搜尋相關運動教學的影片。(Getty Images)
中老年人如果因為疫情或陰雨寒冷而不想出門，可以至網路搜尋相關運動教學的影片。(Getty Images)

受到疫情影響，許多中老年人不太出門，白天坐在沙發上看電視、打瞌睡，晚上躺著聽廣播、滑手機，缺乏活動，時間一久，身心俱疲。中醫師建議，趁著好天氣至戶外曬曬太陽，在家裡可使用泡腳機、按摩椅及紅外線燈，被動舒緩肌肉筋骨，延緩老化速度。

60多歲的陳先生退休後，原本開心迎接新生活，但兩年前不幸罹患腦瘤，雖手術順利，但術後行動及表達能力均變差，很少出門。今年染疫後，自覺容易疲倦、易喘、失眠、咳嗽、關節痠痛、注意力不集中、皮膚癢、掉髮，彷彿全身所有的器官在短時間退化，連帶影響情緒，出現憂鬱傾向。

台北市立聯合醫院忠孝院區中醫科主治醫師張琮瑋說，最近門診經常收治不少類似陳先生這樣的個案，身心壓力沉重，原本平靜日常生活脫離了軌道，幾乎不太與之前朋友聯繫，整天唉聲嘆氣。

在施以中藥、針灸、推拿等治療後，陳先生身體不適症狀明顯獲得改善，喘咳胸悶逐漸緩解，活動力及柔軟度也變好，在另一半的陪同下，開始到附近公園散步。

依照「五勞所傷，久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋」等中醫理論，張琮瑋表示，年紀老了之後，如果缺乏運動、活動，宅在家裡，身體很容易出問題。

張琮瑋建議，中老年人如果因為疫情或陰雨寒冷而不想出門，建議在家裡多多練習瑜伽、太極、八段錦等靜態運動，可以到網路搜尋相關運動教學的影片。

等到好天氣時，應該多出門活動，到公園與人聊天，伸展筋骨；另暴露於冬陽下，除了有助於人體合成維生素D，還可舒緩憂鬱症狀，控制體重，每天只要15至20分鐘就會逐漸看到效果。

在家可以多使用泡腳機、按摩椅及紅外線燈等被動式健身器材，應該選有合格證照字號，並依照指示使用，避免燙傷或是引起其他不適症狀。

疫情 手術 健身

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