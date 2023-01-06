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天冷也要洗澡 你洗對了嗎？水溫別超過攝氏40度

楊雅棠
冬天洗澡這樣做
冬天洗澡這樣做

冬天氣溫陡降，許多人怕冷不願意「沖澡」改用毛巾擦澡。但醫師表示，就算毛巾弄濕擦澡，只是局部清潔，建議在擦澡之餘，兩、三天還是要用水洗澡，才能將身體的代謝角質等沖洗乾淨。

台灣皮膚科醫師趙昭明指出，皮膚表層有一層油脂會鎖住肌膚水分，以避免過於乾燥，但是隨身體代謝，老廢角質溶解、脂化就會形成「2－壬烯醛」，再和細菌結合，便會產生類似魚腥味或是油垢味這類不好聞的味道，因此通常在皮脂旺盛的地方如腋下和胸背，容易產生異味。

冬日水喝夠 可減少體臭

對於有些人冬天不愛洗澡，只是將毛巾弄濕擦澡，趙昭明認為，「並無不可」，但這只是局部清潔，如果要將代謝的角質清除，還是要搭配肥皂等界面活性劑用水沖洗才行。尤其老人家、罹患慢性疾病以及生活習慣不好者，因為皮膚老化等因素，更容易產生臭味，因此「不管天氣再冷都要洗澡」，且兩、三天一定要用水洗澡。

趙昭明強調，因為冬天較少流汗，許多人疏於補充水分，導致「2­-壬烯醛」濃度會更高，因此「水一定要喝夠」，每天約攝取2000毫升的水，飲食上也要避免食用油炸、重口味的食物，可以減少身體產生臭味。

潔膚品成分 愈單純愈好

有些人喜歡洗澡時，基於「不需要冷太多次」會一併洗臉、洗頭，趙昭明說，不論洗澡、洗臉、洗頭沒有一定的順序，但由於不同部位的膚質不同，因此洗臉、洗澡使用的潔膚用品成分愈單純愈好，愈不容易引起皮膚過敏，因此洗面乳、洗髮精、沐浴乳最好分開使用，不要貪圖方便，使用「all-in-one」的沐浴乳等潔膚用品「從頭洗到腳」。

不過，趙昭明指出，雖然清潔身體重要但也不能過度，水溫不能因為冬天氣溫低就調得太高，否則皮脂層受到破壞，反而會讓皮膚分泌更多油脂。建議可用沐浴乳代替肥皂，水溫不要超過攝氏40度，洗澡時不用刻意搓洗皮膚，洗完澡後塗上薄薄一層乳液，以達到保濕的效果。

毛巾勤換洗 避黴菌滋生

趙昭明提醒，洗完澡後用乾毛巾擦乾身體時，盡量以按壓方式吸乾水分，用「擼」的反而會造成肌膚敏感。而毛巾的材質不一，建議可選擇較為柔軟的棉質毛巾，且每周都要清洗、晾乾一次，三個月到半年就需更換毛巾，若不換洗恐成為黴菌的溫床，身體反而愈洗愈髒。

坊間流傳乾毛巾擦身體可防感冒又降血糖，趙昭明駁斥「根本沒有關係」。他表示，降血糖還是和飲食、藥物控制有關，若以乾毛巾直接擦身體，反而可能因為毛巾使用太久、棉屑太多，或是本身品質不佳，造成皮膚受傷、過敏。

潔膚用品成分愈單純愈好，愈不容易引起皮膚過敏，因此洗面乳、洗髮精、沐浴乳最好分開...
潔膚用品成分愈單純愈好，愈不容易引起皮膚過敏，因此洗面乳、洗髮精、沐浴乳最好分開使用。（Getty Images）

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