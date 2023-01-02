「三高」也傷腎 注意可能徵兆

腎臟疾病其實是難以自知，醫師建議一般民眾一年檢查一次，腎功能較差者半年檢查一次。（Getty Images）

腎臟是主管血液過濾、廢物代謝的器官，三高 民眾即是慢性腎病的高危險群，台灣腎臟病防治基金會董事長吳麥斯表示，高血壓 會造成血管內長期壓力過高，對腎臟的傷害恐如滾雪球般演進，但只要能逐步遠離危險因子，腎功能的衰退是可以避免的。

對於高血糖 、高血脂、高血壓等「三高」，許多人都有基礎的認知，知道高油、高糖、高鹽飲食對身體的危害，卻容易忽視三高會造成腎臟負擔。吳麥斯指出，若罹患腎病時能夠及早發現，傷害可能逆轉的，通常急性腎病患者，只要遵從醫囑接受治療，要改善病況並不難，但若是積累成慢性腎病，就相對困難許多。

「一顆腎臟內約有100萬顆腎絲球。」吳麥斯說，腎臟由腎絲球組成，腎絲球上布滿細細小小的血管，同時負責血液過濾的功能。若是高血壓患者，腎絲球血管長期承受高壓，腎功能會因此損傷，腎臟就像一個工作團隊，當有腎絲球無法過濾血液，其他腎絲球就要負擔更大的工作量，長久下來，就會產生骨牌效應般的腎損傷。

至於高血脂對人體的影響，吳麥斯說，通常傷害不是直接的，當血液中脂肪堆積過多，便會影響血液流通，造成動脈硬化，間接就影響了腎臟血流，對腎絲球造成傷害。

吳麥斯強調，三高雖是腎病的傳統因素，但細菌、病毒感染，或體內電解質、荷爾蒙狀況都可能影響腎臟健康，「把危險因子控制住」，才能讓腎病不再惡化，並有逆轉病況的可能。

腎臟疾病其實是難以自知的，不檢查就不會知道，吳麥斯建議，一般民眾一年檢查一次；腎功能較差者，半年檢查一次；嚴重腎病患者則三個月、甚至一個月檢查一次。

吳麥斯提醒，若民眾日常生活出現易喘、易累就要留意，觀察尿尿的泡沫是否變多，貧血、胃口變差都是可能徵兆，務必提高警覺。