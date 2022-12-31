狂嗑甜食頭暈送醫 才知患糖尿病腎和視力已受損

糖尿病患控制病情，一定要定時自我測量血糖。（本報資料照片）

一名34歲男性日前在一趟旅行中，三天內就吃了至少10種甜點和飲料，第四天突然頭暈無力、視力模糊。就醫查出他的血糖 爆表，診斷是高血糖導致的急症，所幸住院治療後脫險，後來進一步檢查，除了他是第二型糖尿病 患者，且腎功能、視網膜都已經受損。

台灣長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，血糖過高會使身體負責降低血糖的胰島β細胞被迫不斷分泌，來降低血糖。隨著病情進展，胰島素的分泌也可能漸漸變得不足或失能。該患者其實早在一年前就已知有高血糖問題，但因為沒有症狀，因此未特別注意，此次因急症發作才驚覺問題已變得嚴重。

她說，門診常聽到病患對糖尿病有三種想法，分別是覺得藥會越用越重，或要一輩子使用；覺得藥物傷腎，以及誤以為現在沒有什麼不舒服，且有些人沒吃藥也沒有問題。

彭馨儀說，其實藥物本身沒有成癮性，而是病人高血糖的時間越長，剩餘有功能的胰島β细胞越少；為了避免高血糖的各種危害，才需長期用藥。若控糖得宜，未來有機會減少藥物劑量。

此外，只有部分藥物會對腎功能有影響，血糖藥物不僅可以使血糖維持平穩，其中還有保護腎臟、避免蛋白尿惡化的效果。另外，有3到4成的病患一開始發現糖尿病，就是死亡率15%的急症，叫做高滲透壓高血糖，一開始不一定有身體不適20%的人甚至要到昏迷送醫，才發現視網膜受損、腎臟已病變，經常難以痊癒。