手指骨折 「微型互鎖式骨板」縮短療程
手指骨折嚴重會造成生活困難、無法工作。台灣奇美醫學中心發表「微型互鎖式骨板」治療案例，配合個人化復健，病人兩星期恢復活動、六周後正常工作，相較傳統手術要拔除骨釘就要六周以上、大幅縮短療程，降低對工作生活影響。
骨科部主治醫師蘇昱仲說明案例：25歲黃姓患者9月跌倒用手撐地右手中指腫痛無法活動，他因慣用右手，工作及生活都受到很大影響。經診察又以X光定位病灶，診斷為右手中指中段指骨基底骨折，採用新設計的微型互鎖式骨板加上手部復健，兩周後已可活動，六周恢復正常工作。
蘇昱仲說，手指骨折通常因外力撞擊，常見原因有跌倒、車禍、瞬間的撞擊、運動，骨質疏鬆或高齡退化也可能骨折。美國資料庫統計，手指骨折占所有骨折十分之一，最常見原因為外傷意外引起。
手部骨折包含指骨以及掌骨，遠端指骨是手部常見的骨折地方，且通常為兒童發生較多。一旦手指骨折，除劇烈疼痛，通常有腫脹局部瘀血，嚴重時外觀變形甚至活動受限。
處理手部骨折與一般骨折大不相同，須以X光在正確角度確定骨折大小、位置，若部位需要較精細和靈巧度，則關節也容易沾黏，就像齒輪間卡住石頭般，無法運作，若不妥善處理，手部恐無法靈巧自如。
蘇昱仲指出，傳統骨板厚重難以使用在精細的指骨，且固定度不佳；若用非手術方法可能因骨折無法復位，使關節活動受限。新設計的「微型互鎖式骨板」是將骨釘與骨板互鎖，先以拉力及加壓骨釘引導骨頭準確後復位，再以互鎖式骨釘骨板穩固固定。針對手指各部位骨折、複雜性骨折及骨質疏鬆的病人，可使關節活動度不受影響及穩固復位，傷口復原後也不易感染，且癒合時間短。
上一則
53歲男臉麻憂中風卻發現2顆腦動脈瘤 即時手術解致命危機
下一則
FB留言