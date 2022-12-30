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冬令進補免魚肉 吃「溫性蔬菜」也能祛寒暖身

記者魯永明／嘉義報導
麻油茴香炒蛋。(圖:嘉義長庚提供)
麻油茴香炒蛋。(圖:嘉義長庚提供)

低溫籠罩時，除了要注意保暖、預防心血管疾病的發生，台灣嘉義長庚中醫科主治醫師蔡盈盈說，食用偏溫性蔬菜也可以達到祛寒暖身的效果。

蔡盈盈表示，吃補養生，常見的有羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等，但是現代人其實飲食並不如古代匱乏，反而時常過度攝取，因此，為了養生而食用高油高鹽的料理對健康沒有幫助，病患常常問到蔬菜是否偏寒性，其實不是所有的蔬果都是寒性，適當的攝取溫性的蔬菜更可以讓您在冬日裡身體溫暖又沒有負擔。

蔡盈盈說，最常為人熟知的溫性蔬菜就非薑莫屬了，湯品中加入薑片，或用嫩薑切片切絲炒菜，就不用擔心蔬菜的寒性，可以放心食用。

另外有一些蔬菜本身就是偏溫性的：九層塔、茴香、南瓜、韭菜、洋蔥、蔥、香菜、蒜頭等。食用這些蔬菜也可以達到祛寒暖身的效果。茴香有暖胃理氣的效果，可以助消化，在這個時節是很適合食用的菜蔬，在此介紹一道料理。

麻油茴香炒蛋：茴香洗淨切段、薑切絲備用，鍋中先用耐高溫的油品(如苦茶油)炒香薑絲，再放入茴香，加入少數水拌炒至熟後倒入打散的蛋液，煎至金黃後起鍋，撒上枸杞和淋上麻油少許。（註：麻油有些人食用後會感覺燥熱，不要過度加熱可以減少燥性。）

蔬菜 低溫 高溫

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