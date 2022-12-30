冷冷的天讓人胃口大開 「健康暖身」遵守5個原則

對抗病毒，多攝取全穀類、根莖類、堅果、豆類、蔬菜水果等，有益腸道健康、增強免疫力。（取材自ingimage）

寒冷的冬天來了，最近是否胃口大開、比較容易飢餓？其實這是人的自然本能，生物會在寒冷季節到來時儲存能量、減少活動，像熊、蝙蝠、蛇等動物，也會在冬季來臨前飽食，再進入冬眠。不過，現代人跟古代人的生活習慣差很多，如果盲目進補，反而會製造更多問題。如何在冬季吃對食物？只要掌握5原則可讓你從體內暖和起來。

適量添加辛香料

冬季是一年當中陽氣最弱的時候，尤其女性及老年人，常會有畏寒、手腳冰冷狀況，不妨可以吃點能夠刺激身體發熱的食物，譬如在菜餚裡適量加點蔥、薑、蒜、咖哩等辛香料一起烹煮，或吃點紅豆、桂圓、麻油等食材，都有助身體的血液循環，讓人比較不怕冷。

慎選火鍋湯底

冬天大家都喜歡吃火鍋。提醒您，火鍋湯底儘量選擇較清淡的，例如昆布鍋、番茄鍋，再加幾片薑及紅棗、枸杞一起燉煮，就是一道老少咸宜的湯底；少選麻辣鍋、沙茶鍋、牛奶 鍋等高油的湯底，尤其本身有三高 、慢性病、腎病、痛風、正逢感冒、體質燥熱的人不宜吃；湯底煮肉後，肉的油脂會融進湯裡，讓人不知不覺吃進過多熱量、油脂及普林，若要喝湯，儘量在湯底煮肉前喝。最後，儘量挑選新鮮的食材，少吃高鈉高油的加工火鍋料。

避免吃生冷食物

堅果。(Getty Images)

冬天是身體最需要儲存熱能的時候，此時若大量食用生冷食物，會造成體內能量加速流失，反而不利冬天的健康狀況。常見的生冷食物，譬如各類冰品、冰淇淋、冰水、冰飲等，還有各種生食的生魚片、生蠔、蝦子、螃蟹、生菜沙拉等，以及屬性比較寒涼的蔬果，例如西瓜、哈密瓜、橘子、蘆薈、白蘿蔔、竹筍等都應該少吃。

多吃黑色、深色蔬果

冬季宜固腎。因應四季五色飲食療法，黑色對應腎，冬天應該多吃黑色食物才最順應天時，如黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑米、茄子、桂圓、紅豆、核桃 等深色食物，都有助補腎壯骨。也可以將黑豆、黑米、黑芝麻、紅豆煮熟後，以黑豆1：黑米1：紅豆1的比例，打成黑豆漿，再灑點黑芝麻及幾顆核桃當早餐或點心。

適量吃堅果種子類食物

堅果種子類是傳遞生命的起源，富含維生素E、B群、鐵、鋅及各種微量礦物質，有助於脂肪代謝、血液循環。不過，堅果種子類屬於油脂類，每日建議攝取湯匙一平匙，如核桃3顆、腰果5顆、杏仁5顆等。