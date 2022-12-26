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登山愈爬愈痛竟是「股骨蛀掉了」 醫揭「2大劣習」惹禍

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

56歲林先生年輕時因業務需要，經常得陪客戶喝酒應酬，雖然平時也會登山養生，但近年來卻「愈爬愈痛」，甚至連走路都宛如螃蟹過街，就醫檢查後發現左側髖骨「蛀掉了」，確診為「股骨頭缺血性壞死」，經採用「全髖關節手術導引系統」置換人工關節，不僅減少併發症，更重新幫他找回好腳力。

鼠膝部、髖關節出現疼痛 與2因素有關

台灣亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科主治醫師黃揆洲指出，鼠膝部出現疼痛症狀或是髖關節轉動時劇烈疼痛，除了因外傷造成脫臼或骨折外，通常與髖關節病變高度相關，其中民眾因服用過量類固醇以及長期酗酒，造成髖關節血液循環受到影響，進一步演變成「股骨頭缺血性壞死」為最大宗。

人工髖關節手術 全髖植入物手術導引系統精準治療

黃揆洲指出，人工髖關節手術常見之併發症包括長短腳、髖關節偏移不正確造成術後疼痛，以及髖臼杯位置放置不佳手術後脫臼等狀況，透過新引進的3D列印技術「全髖植入物手術導引系統」，術前可動態模擬最佳化植入角度，3D列印導板則將骨盆前傾角設定為0度，減少骨盆前傾角差異，精準度媲美價格昂貴的機器人手術，費用則大幅降低。

黃揆洲強調，該創新定位系統因操作簡單、成本低，不需使用導航或是機器人手術就可以達到接近之精準度，病人花費之費用也大幅度降低，本月初甫獲得「國家新創獎」肯定，未來可望朝AI智能自動化方向努力。

避免股骨頭壞死 一有不適應立即就醫

黃揆洲也呼籲，民眾應遠離酗酒及長時間使用大量類固醇，避免股骨頭逐漸壞死，甚至需要洗腎，且一旦發現髖關節疼痛應盡快檢查，若骨頭結構塌陷範圍不大，可先採用助行器減少壓力，若骨頭結構塌陷太大，則可考慮減壓手術或髖關節置換手術，以維持較佳生活品質。

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56215


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