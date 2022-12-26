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潤絲、髮膜、髮油有何差異？皮膚科醫詳解

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你是否經常覺得自己的頭髮乾燥、無光澤？想要使用護髮產品，卻又搞不懂護髮素、髮膜、髮油有何差異？台灣食品藥物管理署特別邀請皮膚科醫師林昀萱來說明護髮產品特性，了解護髮產品的知識，成為聰明的消費者。

護髮產品多種 購買先看標示

林昀萱醫師表示，護髮產品的設計不盡相同，像是使用後是否需要沖洗、應該停留在頭髮上多久，建議應該先看清楚產品標示上的說明，再選擇最適合自己的產品。

而值得注意的是，正確使用護髮產品之前，務必先做好頭皮清潔，才能達到護髮的最佳效果。

坊間護髮品 常見四大類

（1）潤絲：能包覆在頭髮表層，使頭髮毛鱗片閉合，讓頭髮有柔順感。由於潤絲只會停留在頭髮表層，因此塗抹均勻之後不需等待吸收，直接沖洗即可。

（2）護髮素、髮膜：髮膜與護髮素在功能上差異不大，這類產品會額外添加蛋白質、胺基酸、維他命B5、維他命E等及其他保濕成分，能幫助水分停留在頭髮表層，達到滋潤與抗毛躁的效果。

（3）髮油：油脂能填補頭髮毛鱗片空隙，增加頭髮柔順感與亮澤度、減輕毛躁感，也可提供抗熱效果。使用後通常不需沖洗。但由於質地較油膩，若是油性髮質者，頭髮可能會顯得較扁塌。

（4）髮粧水：主要用於改善毛躁，具有抗熱效果，噴上去後不需沖洗。

食藥署也叮嚀，使用護髮產品後出現皮膚不適的情況，請立即停止使用，若停用後症狀未改善，應儘速就醫治療。

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56161


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