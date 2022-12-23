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天冷睡前喝羊肉爐竟胸口灼熱 中醫揪地雷吃法

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

45歲的張小姐長期工作晚歸，每天都需要吃完宵夜才能入睡，近日持續低溫，張小姐的宵夜想喝碗熱熱的湯暖暖身，邀約朋友一起吃麻辣鍋、羊肉爐進補，本以為身體溫暖了可以暖活舒服，沒想到竟引來了胃痛、胸口灼熱與胃酸逆流等不舒服的症狀。

若胃食道逆流 可由中醫調理治療

台灣台中慈濟醫院中醫師鄭宇真指出，胸口灼熱感和胃酸逆流感是胃食道逆流的典型症狀，另一群胃食道逆流病人，則是以咳嗽、胸悶痛、咽喉異物感、聲音沙啞等非典型症狀表現，就比較不容易察覺。

鄭宇真醫師指出，中醫認為胃食道逆流主要是因「脾胃虛損」、「肝胃不和」、「肝胃鬱熱」引起的胃氣上逆，造成泛酸噯氣等症狀。「脾胃虛損」病人常伴隨脹氣、解便不暢、食慾不振；「肝胃不和」多半發生在工作壓力大，容易緊張焦慮，三餐不規律的人身上；而屬「肝胃鬱熱」的人，通常會抱怨胃及胸口灼熱疼痛感，也容易出現口乾、口苦的症狀。

食物種類慎選 減少逆流不適

細嚼慢嚥、避免暴飲暴食已是老生常談，甜食、油炸類、糯米類食品與酸度較高的水果更是胃食道逆流病人應該避免的食物。體重過重的人，減重可以有效降低胃食道逆流的發生，而有抽菸喝酒習慣的人，若要避免胃食道逆流復發，戒菸、戒酒一定要做到。

冬至吃湯圓 胃病患者淺嘗即可

冬至湯圓是少不了的桌上佳餚，鄭宇真醫師提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃，細細品味一兩口即可；歲末各式聚餐，飲食上也一定要量力而為，避開個人的地雷飲食，才能減少胃食道逆流發生。

值得注意的是，如果胃食道逆流發生過於頻繁，導致持續性噁心嘔吐，影響吞嚥或體重減輕，就應該立即尋求醫師幫助。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56257


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