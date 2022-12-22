我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

冬季「炸彈氣旋」來襲 恐擾亂聖誕旅遊旺季

冬至甜鹹湯圓營養師教你這樣吃 暖心過冬無負擔

記者翁唯真／桃園即時報導
冬至要吃湯圓，中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。（中壢天晟醫院提供）
冬至要吃湯圓，中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。（中壢天晟醫院提供）

冬至要吃湯圓，傳統的湯圓以糯米製成，而近年不斷推陳出新的包餡湯圓，經常使用豬油或棕梠油等飽和脂肪，且糯米吃多容易造成腸胃不適；中壢天晟醫院營養師李昌儒建議，吃湯圓不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料並搭配無糖茶更健康，而客家鹹湯圓也可少油並搭配大量蔬菜吃得更健康。

傳統湯圓以糯米製成，每10顆小湯圓熱量約70大卡，屬營養成分單調的高醣甜點，且糯米含有較多難消化的支鏈澱粉，搭配糖水湯底也容易攝取過多的精製糖；而包餡湯圓，內餡常使用豬油或棕梠油等飽和脂肪，讓內餡呈現香醇濃郁的口感，對於需要控制血糖、血脂肪的民眾影響較大。

李昌儒表示，吃湯圓時，不妨搭配低熱量的白木耳、愛玉、仙草等配料取代部分湯圓，可以減少熱量攝取，還能增加膳食纖維的補充，或以無糖的茶湯取代糖水，讓湯圓吃起來增添茶香風味也更健康。

天晟醫院也結合客家文化教「健康客家鹹湯圓」搭配技巧，李昌儒說，傳統客家菜多重油、重鹹，以客家鹹湯圓為例，多會使用豬油蔥、肥肉容易造成血脂肪、膽固醇上升，蔬菜也明顯不足，建議改選擇低脂瘦肉作為優質優質蛋白質來源，以植物油取代傳統豬油。

李昌儒指出，民眾可搭配大量的當季蔬菜，例如大白菜、茼蒿、韭菜、芹菜、蕈菇類等，可以增加飽足感又低熱量，還能攝取到許多植物營養，減輕身體負擔，健康暖心過佳節。

中壢天晟醫院營養師李昌儒表示，傳統湯圓糯米製熱量高又難消化，需巧妙搭配減負擔。（...
中壢天晟醫院營養師李昌儒表示，傳統湯圓糯米製熱量高又難消化，需巧妙搭配減負擔。（中壢天晟醫院提供）

蔬菜 血糖 蛋白質

上一則

脂肪肝不控制恐肝硬化甚至癌變 過重、飲酒增加風險

下一則

口罩令鬆綁戶外運動卡卡的？醫：這2招練好肌力

延伸閱讀

蔬菜怎麼煮 營養素流失最少？營養師教你

蔬菜怎麼煮 營養素流失最少？營養師教你
冬至溫暖吃湯圓 營養師授不怕胖飲食祕訣

冬至溫暖吃湯圓 營養師授不怕胖飲食祕訣
冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨
吃湯圓迎冬至？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

吃湯圓迎冬至？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知