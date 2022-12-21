我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克掌推特為何狀況百出？克魯曼：特權使人腐化

將「American」等詞列為「有害語言」 史丹福大學挨轟

寒流來襲低溫保健 長者應注意「慢熱起穿行」

記者許政榆／台北即時報導
台灣近日受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，國健署提醒民眾應做好保暖。（記者葉信菉／攝影）
台灣近日受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，國健署提醒民眾應做好保暖。（記者葉信菉／攝影）

台灣近日將受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，國健署長吳昭軍提醒，民眾外出時或從事戶外活動，需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部、四肢末端保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子，也可採用洋蔥式穿法。此外清晨起床時，長者應掌握「慢、熱、起、穿、行」，不要過於急促。

吳昭軍表示，冬季期間夜間、清晨溫度較低，長者身體對於溫度變化反應較不敏銳，建議長者晚上睡覺前，要先備妥保暖衣物在床邊，可隨手取得，無論半夜起床上廁所、或是早上起床時，要記得先在床上活動一下四肢，或進行伸展等暖身，促進身體血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，接著再慢慢地下床，起床後活動也不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

吳昭軍提醒，民眾在室內保暖，應維持適當空氣流通，飲食可多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，並避免大吃大喝、情緒起伏太大，此外也避免飯後或酒後立即泡湯，尤其經醫師囑咐為高危險群，不宜單獨泡湯，水溫勿超過40度，建議飯後2小時再泡湯。此外有抽菸、酗酒、肥胖、慢性病和心血管疾病者，應避免較冷時段外出運動，建議運動前要充分熱身，保有肌肉彈性，避免發生運動傷害。

吳昭軍指出，有慢性疾病者應按時服藥，穩定情緒，並定期測量血糖、血壓等數據，外出時應隨身攜帶健保卡、緊急用藥。若身旁有人出現不舒服，包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，可請對方執行「微笑、舉手、說你好」辨識是否腦中風，若出現任一徵兆，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

心血管疾病 中風 血壓

上一則

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

延伸閱讀

越南河內遇寒流 低於華氏44.6度小學生不用上課

越南河內遇寒流 低於華氏44.6度小學生不用上課
迎風暴 德州電網可抵禦寒流

迎風暴 德州電網可抵禦寒流
寒流宵夜大啖麻辣鍋、羊肉爐 醫呼籲：小心胃食道逆流

寒流宵夜大啖麻辣鍋、羊肉爐 醫呼籲：小心胃食道逆流
陳松伶保健秘方太子牌鹿角靈芝　買一盒送一瓶大優惠

陳松伶保健秘方太子牌鹿角靈芝　買一盒送一瓶大優惠

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
台南市衛生局提供心肌梗塞的徵兆。（衛生局提供）

寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床一定要注意這件事

2022-12-15 04:50

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣
馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市