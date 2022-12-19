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血尿原因多 通過「時間考驗」分辨真假血尿

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化二林基督教醫院慶祝聖誕節，病人和家屬感受提前過節歡樂氣氛。（二基提供）
彰化二林基督教醫院慶祝聖誕節，病人和家屬感受提前過節歡樂氣氛。（二基提供）

台灣彰化縣二林鎮盛產紅龍果，部分民眾出現「血尿」懷疑腎臟有毛病；二林基督教醫院腎臟科醫師謝宗裕19日指出，假性血尿確實困擾，如果粉紅色、紅色尿液症很快自動消失，代表可能是假性血尿，若持續數日還沒改善，應趕快就醫檢查。

二基19日在一樓門診大廳慶祝即將到來的聖誕節並舉辦血尿健康講座，員林和平教會「甄那樂團」以詩歌、生命故事、生活分享，傳揚耶穌降生帶來的愛、平安、喜樂，腎臟科醫師謝宗裕分送禮物。

腎臟科醫師謝宗裕主講「預防血尿」時說，尿液的正常顏色應是淺黃色，若顏色改變，出現紅色、粉紅色、褐色等不尋常顏色，背後代表有原因改變尿液顏色。

影片來源：聯合新聞網

有時病人解尿後發現尿液顏色怪怪，到醫院門診詢問什麼血尿，若因飲食（例如食用紅龍果、甜菜）或藥物（例如抗結核藥物）引起，還有一種是女性的生理期也會造成假性血尿，純粹尿液顏色變化且與真正疾病引起的血尿沒有任何關聯，假性血尿症狀在停止食用特定蔬果、停藥或經期結束即自行消失，病人不需過度擔心。

謝宗裕指出，尿液顏色異常持續數日，應就醫檢查並排除可能潛在疾病的風險，如果腎臟炎、膀胱炎及尿道結石發炎等疾病造成的血尿，確診後應由醫師評估是否做切片等檢查，上了年紀的民眾若血尿，也可能是腫瘤、外傷、攝護腺肥大等原因造成，就醫後按照醫囑治療。

在場民眾關心如何預防發生血尿，謝宗裕回答說，遵循多喝水、運動前後要排尿、避免攝取過量鹽分、戒菸及檳榔等有害物質的健康生活方式，通常血尿無需擔心，但血尿伴隨有其它不適症狀，最好讓還是檢查找出原因。

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