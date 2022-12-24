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專家意見／此肝非彼肝 此腎非彼腎

台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長 許金川

男女約會。

女：「我怒火燃燒！」

男一聽馬上親過去。

女的大怒：「我正生氣，誰敢惹我！」

男：「妳不是說欲火燃燒嗎？」

中國文字，火字用很多，心中一把火、火大、火冒三丈、火上澆油、赴湯蹈火…等，與醫學上有關，而過去民眾最耳熟能詳的就是「肝火旺」。這是中國傳統的醫學名詞，意指火氣大、口臭、睡不著的病症。

事實上，傳統醫學的「肝」與現代醫學的「肝」是不一樣的，傳統醫學中除了國人耳熟能詳的「肝火旺」之外，就是「腎虧」了。傳統醫學中的「腎虧」泛指腰痠背痛、記憶力減退等症狀，與現代醫學腎不好的腎虧─尿毒症是完全不同的。

會有這些落差是因為傳統醫學與現代醫學對器官的定義不一樣。前者是以陰陽五行的學說來定義，人體的各種臟器例如肝經、膽經等加上虛擬的一種醫學理論而來。而在現代醫學中，各種器官都是實體的，例如肝是指位於人體腹腔右上方最大的器官，而腎臟則是位於右邊肝臟下面及左邊腰部各一個的實體器官。

現代醫學中，肝不好會肝昏迷，會吐血，會黃疸，全日睡顛倒，會死亡；腎不好引發尿毒症，不洗腎或換腎會酸中毒而死亡，而沒有人會因肝火旺或腎虧而死亡。

因此，了解傳統醫學與現代醫學的不同定義很重要。此外，耳聰目明也很重要，分不清楚對方已經怒火燃燒或欲火燃燒，不僅好事不成，反而會挨揍挨耳光呢！

總之，平日多吸收正確的醫學常識，注意身體健康，才能擁有健康而彩色的人生。

醫學

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