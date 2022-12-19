染疫後常見反覆咳嗽、喉嚨沙啞 這3類人最容易

圖片來源 ／健康醫療網

45歲的蕭小姐，三個月前確診新冠肺炎 ，起初僅只有類似感冒的症狀，怕冷、發熱、鼻塞、咽喉搔癢，流鼻水，不時清幾下喉嚨，症狀並未明顯，解隔後症狀反反覆覆，有時自覺快要好了，突然變天後或是吹到冷風，咳嗽症狀又開始出現。從事服務業的她需長時間說話，有時與客人說話後便突然「燒聲」，咳嗽拖了兩到三個月都沒有改善，因此求助於中醫。

感染新冠肺炎後最常出現的輕症是咳嗽，是新冠後遺症中最容易見到的問題。台灣衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，因為在疾病初期，因為病毒大量繁殖，在上呼吸道增生，造成以咽中疼痛，吞嚥困難，痛感劇烈如同刀割感一般，使用西醫口服抗病毒藥物或是中藥清冠一號後若能適時截斷病程，就可以及時中止病情，但是當疾病進展快速或是未能及時治療，病毒就會進入呼吸道中，表現以肺部為主的症狀，像是咳嗽，有時會有鼻塞，流鼻水的症狀，若過去有氣管過敏的問題，就可能因此誘發氣喘使病情更為難處理。

這3大類人最容易長新冠咳嗽後遺症

俗諺：「醫生惊治嗽，總餔惊呷晝，土水師父惊抓漏。」的確，治療咳嗽沒有想像中的簡單容易。賴博政醫師說明，當咳嗽持續約，就會進入亞急性期或是慢性期，咳嗽需要考慮的問題更為繁多，以中醫來說，咳嗽需考慮到咳嗽時的聲音、發作的時間、在何時容易加重、什麼狀況下緩解。

另外痰的顏色也表明著病毒外來病邪的特性，有些是偏寒、偏熱、化燥等不同，最後再將體質狀況納入考慮，做一個完整的治療。

賴博政醫師指出，以下三類人的咳嗽最不好治療，咳嗽可能病程較久。

經常說話者：

中醫理論認為肺主氣，司呼吸，肺中的「氣」是人全身的推動的能力，如果長講話，就會造成肺氣過度消耗，肺氣虛弱，體力較差，因此，容易將病程多的較久。

喜歡喝冷飲的族群：

因為台灣天氣炎熱，秋季不明顯，有時冬季氣溫也偏高，因此，每天常喝涼的飲料、吃冰很常見，長時間下來，身體的水份代謝循環變得比較差，過多的水津液在體內就會產生不正常的堆積，當外來病邪入侵時便使咳嗽反反覆覆，較不容易治療。

體力較差的族群：

平時不常運動，體力比較差的族群，或是接受過手術 、得過重大疾病的病患，身體機能恢復能力較一般體質健壯的民眾差，因此，便會成為一類容易染疫的族群，此外，一旦染疫後人體的正氣也不容易恢復，會使得病毒在體內較久，組織修復期也較長，也讓病程拖延較久。

平時保健多運動 少吃生冷、重口味食物

賴博政醫師提醒，平時可以多運動，增加體力，並注意飲食作息，可食用一些性味較為平和，或是營養較為豐富的平補食材，並少吃生冷飲食，油膩口味辛辣的食物，如果是屬於氣虛的民眾可以黨參山藥紅棗粥當作保養恢復體力的食補。

黨參山藥紅棗粥 材料：黨參五錢、山藥五錢、紅棗5枚、白米100公克。 作法： 將上述藥材洗淨，黨參、山藥以刀切為小片，紅棗去核。 黨參、山藥、紅棗與白米加入適量的水，一同熬煮成粥即可食用。 黨參可以益氣生津而山藥具有益氣養陰，補脾肺腎的效果，針對氣虛的民眾可以當作一個可以進補的藥膳。

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資料來源：健康醫療網

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