脂肪肝不控制恐肝硬化甚至癌變 過重、飲酒增加風險

醫師邱展賢提醒，民眾發現有脂肪肝時應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險。（路透資料照片）

近年來飲食結構、生活習慣改變，有脂肪肝的人有增加趨勢，且多數都沒有症狀，多半在體檢時才發現。醫師提醒，引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖 、高血脂、飲酒等，嚴重也可能引起肝炎、肝硬化甚至肝癌，呼籲民眾應積極控制病因，並進行減重 、養成良好生活習慣。

腹部超音波 早期發現

一名70歲的女性有脂肪肝，追蹤時抽血發現肝功能異常，經超音波檢查顯示早期肝硬化，但她B、C肝檢測為陰性，本身沒有飲酒習慣，診斷應是脂肪肝炎引起肝硬化。

另一名70多歲男性體重過重，有B型肝炎及三高 （高血壓、高血脂、高血糖），定期檢查發現肝功能異常、B型肝炎病毒量低。因有嚴重脂肪肝，後續經過飲食、生活習慣調整並減重後，三高數值均控制到正常邊緣，持續追蹤肝臟狀況。

引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等。（本報資料照片）

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，脂肪肝是指攝取的食物超過身體能處理吸收的量，多餘脂肪就會堆積在肝臟，當堆積比例超過肝臟的5%，即是脂肪肝。像是體重過重、高血糖、高血脂、飲酒、甲狀腺功能低下等都可能引起脂肪肝，可透過腹部超音波進行診斷。

疾病可逆 減重改善

邱展賢表示，脂肪肝是可逆的疾病，只要積極調整生活飲食習慣，控制體重即可改善。像是先治療糖尿病、高血脂等誘發病因，少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物；運動可從自己能負荷的程度做起，例如從少量逐漸增加到一周5次，每次30分鐘，同時避免快速減重。

據統計，引起肝癌的因素除B型肝炎、C型肝炎外，與脂肪肝炎相關的比例也有增加。邱展賢提醒，民眾發現有脂肪肝時應當留意，調整生活習慣，降低演變為脂肪肝炎甚至慢性脂肪肝炎機會，也降低肝硬化、肝癌的風險；同時，脂肪肝的變化是漸進緩慢的，透過定期追蹤，早期發現早期改變生活飲食及治療，對於預防肝癌相當重要。