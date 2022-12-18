研究：疫情影響人格特質 可能更情緒化、抗壓性與責任感降低

圖片來源 ／健康醫療網

2022年9月發布於「PLOS ONE」的研究指出，新冠肺炎疫情 的盛行，可能會影響到人格特質變化，尤其年輕族群受影響最大，變得更情緒化，更容易感受到壓力，合作性、信任感、和責任心都比較低。

觀照自己情緒 調整心理健康

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，依照一些人格心理學家說法，人格特質的確比較不會因為環境壓力而改變，特別是核心特質，僅有非核心特質可能會因應環境而有所調整。而比較年長的世代，例如經歷過生活貧困、醫療資源匱乏的時代，又遇上曾造成大流行的小兒麻痺、霍亂等疾病，成功抵抗存活至今，能讓他們產生適應生活的方式，因此當面對新世代的新冠肺炎病毒，能啟動搜尋成功適應的策略來因應；反之，年輕人生活經驗沒那麼多，危機準備度較低，帶來的衝擊較大，極有可能影響到人格特質。

此外，目前已有不少研究均發現疫情造成人們恐慌或憂鬱的比例增加，而封城或隔離政策造成不得不大量使用網路，影響人與人之間的互動模式，在電腦或手機螢幕後面有很大的自主權，造成親和性及盡責性下降。

疫情影響人際 心理健康問題多

台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，在防疫期間，大幅減少實際的人際互動及社交，社會連結變弱，會造成孤獨感增加，當疫情減緩要回歸到原有的社會群體中進行互動，例如學校，就有可能產生壓力、對環境及對人的信任感降低，因此出現心理健康問題，像焦慮、憂鬱等。

歸群體有方法 日常可以這樣做

戴怡君副主任建議，可透過幾個方法幫助孩子調適回歸群體生活，恢復與他人及社會連結的關係。首先，學習覺察自己的情緒，重新檢視和別人的互動關係，如果出現負面的想法和情緒，可以寫下來，或是找信任的大人說出來，從釐清想法感受的過程中，獲得解決問題的方式；再則，鼓勵孩子做運動，尤其是團體運動，能帶來更多愉悅感。透過這些活動，增加與他人互動的機率，為生活帶來不同的意義。

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