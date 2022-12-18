我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

研究：疫情影響人格特質 可能更情緒化、抗壓性與責任感降低

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

2022年9月發布於「PLOS ONE」的研究指出，新冠肺炎疫情的盛行，可能會影響到人格特質變化，尤其年輕族群受影響最大，變得更情緒化，更容易感受到壓力，合作性、信任感、和責任心都比較低。

觀照自己情緒 調整心理健康

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，依照一些人格心理學家說法，人格特質的確比較不會因為環境壓力而改變，特別是核心特質，僅有非核心特質可能會因應環境而有所調整。而比較年長的世代，例如經歷過生活貧困、醫療資源匱乏的時代，又遇上曾造成大流行的小兒麻痺、霍亂等疾病，成功抵抗存活至今，能讓他們產生適應生活的方式，因此當面對新世代的新冠肺炎病毒，能啟動搜尋成功適應的策略來因應；反之，年輕人生活經驗沒那麼多，危機準備度較低，帶來的衝擊較大，極有可能影響到人格特質。

此外，目前已有不少研究均發現疫情造成人們恐慌或憂鬱的比例增加，而封城或隔離政策造成不得不大量使用網路，影響人與人之間的互動模式，在電腦或手機螢幕後面有很大的自主權，造成親和性及盡責性下降。

疫情影響人際 心理健康問題多

台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，在防疫期間，大幅減少實際的人際互動及社交，社會連結變弱，會造成孤獨感增加，當疫情減緩要回歸到原有的社會群體中進行互動，例如學校，就有可能產生壓力、對環境及對人的信任感降低，因此出現心理健康問題，像焦慮、憂鬱等。

歸群體有方法 日常可以這樣做

戴怡君副主任建議，可透過幾個方法幫助孩子調適回歸群體生活，恢復與他人及社會連結的關係。首先，學習覺察自己的情緒，重新檢視和別人的互動關係，如果出現負面的想法和情緒，可以寫下來，或是找信任的大人說出來，從釐清想法感受的過程中，獲得解決問題的方式；再則，鼓勵孩子做運動，尤其是團體運動，能帶來更多愉悅感。透過這些活動，增加與他人互動的機率，為生活帶來不同的意義。

【延伸閱讀】

【全面防腦中風五原則】秋冬易腦中風！ 三高患者注意血脂異常

子宮切除對女性有「這些」影響 子宮肌瘤不一定要切除子宮


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56129


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

疫情 心理健康 中風

上一則

世足賽球員拚搏防受傷 物理治療師：射門時2部位要注意

下一則

異位性皮膚炎無法根治？不癢就不用治療？ 醫破解迷思

延伸閱讀

維州2.3億「醫療計畫」 改革行為醫療、心理服務

維州2.3億「醫療計畫」 改革行為醫療、心理服務
肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉
乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解
去年伊州大麻稅收達4.45億 高居全美第2

去年伊州大麻稅收達4.45億 高居全美第2

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅