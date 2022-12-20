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新冠最讓年輕人情緒化 後疫情時代2方法調適

記者楊雅棠／綜合報導
可透過運動、帶寵物到外頭散步等，在後疫情時代讓自己調適回歸群體生活。（記者劉學聖／攝影）
可透過運動、帶寵物到外頭散步等，在後疫情時代讓自己調適回歸群體生活。（記者劉學聖／攝影）

新冠肺炎疫情持續趨緩，但美國有研究指出，新冠肺炎病毒不止帶來身體上的症狀，還會造成性格上的變化，尤其年輕族群更容易情緒化、喜怒無常。台灣董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君建議，察覺情緒和運動兩方法，調適自己。

一項由佛羅里達州大學醫學院進行的研究，針對2014年至2022年的「了解美國研究（UAS）」的調查數據，分析18歲至109歲，共7109名的美國人民的五因素人格模型特質，包括神經質、外向性、開放性、親和性和盡責性，比較疫情前（2014年5月至2020年2月）、疫情早期（2020年3月~12月）及疫情中（2021-2022年）的差別。

結果發現，受訪者在疫情前及早期的人格特質間變化相對較小，僅在神經質上有小幅下降；但疫情前與疫情中相比卻發現，外向性、開放性、親和性和盡責性皆下降，且變化幅度相當於約十年的人格變化。研究更進一步發現，年輕成人的性格變化最大，神經質顯著增加，親和性和盡責性下降。這份研究於今年9月發布於「PLOSONE」。

諮商心理師全聯會常務理事胡延薇表示，人格特質比較容易因環境壓力而改變，但年輕人生活經驗沒那麼多，危機準備度較低、衝擊較大，就很有可能影響到人格特質。

她表示，已有不少研究發現疫情增加人們恐慌或憂鬱的比例，封城或隔離政策使得民眾大量使用網路，也影響人與人之間的互動模式。因此可透過檢視自我情緒，並主動與他人聯繫碰面，與真實世界恢復連結。另外，也可換個角度看待新冠肺炎疫情，看看是否帶給自己一些過去忽略的正向改變。

戴怡君則表示，新冠肺炎疫情流行不僅影響生活型態，也改變人們的性格。而且當疫情減緩，準備回歸原有社會群體，如學校等進行互動，就有可能產生壓力，出現焦慮、憂鬱等心理健康問題。

戴怡君建議，可透過兩個方法調適自己回歸群體生活。首先是學習覺察自己的情緒，如果出現負面的想法和情緒，可以寫下來，從釐清想法感受的過程中，獲得解決問題的方式。第二則是從事運動，尤其是團體運動能帶來更多愉悅感，或是可親近大自然、帶寵物到外頭散步。

疫情 新冠肺炎 醫學

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