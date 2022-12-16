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肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

依據台灣2019年癌症登記資料顯示，肝癌為十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1272人。另，2021年台灣衛福部死因統計資料顯示，有1萬2035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為台灣主要死因的第10位，死亡人數為4065人，肝癌則高居台灣主要癌症死因的第2位，死亡人數為7970人。

體重過重或肥胖者 罹患脂肪肝與肝癌風險增

肝癌有2成為非B、C型肝炎所引起，脂肪性肝炎是肝癌的致病因子之一，當肝臟內的脂肪占肝臟總重5%以上，即稱為脂肪肝。世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。

另，國際癌症研究機構(IARC)的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，且體重過重者相較於健康者高出1.5-1.8倍罹患肝癌的機率。

防肝癌三部曲 從生活習慣著手

脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。

常見造成脂肪肝的原因，可歸納為慢性病控制不良與不健康的生活型態，包含：肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。

目前尚無合格有效的治療藥物，若要逆轉脂肪肝，培養良好的生活習慣是關鍵，國民健康署呼籲，「認識自己的BMI、聰明吃、快樂動、天天量體重（及腰圍）」，降低慢性肝病、肝硬化及肝癌的發生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56127


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