寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床一定要注意這件事

台南市衛生局提供心肌梗塞的徵兆。（衛生局提供）

入冬以來最強寒流來襲，心血管疾病患者可能會增加很多，台灣台南市衛生局提供4個護心小要訣，包括起床時，應該緩緩起身稍坐床邊幾分鐘，無頭暈等異常症狀再站起來等，都可以減少心肌梗塞或中風 等疾病發生機率。

衛生局表示，每當溫度降低或溫差過大時，血管也會跟著收縮，造成血壓 升高，進而增加心臟病 及中風急性發作的機會，提醒年長者及高風險民眾，平日應特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及避免菸害，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、雙手一邊較無力、口齒不清等中風徵兆，儘速撥打119送醫治療；以下4個護心要訣提供給大家，一起做好寒冬防護。

一、暖心護身

夜晚或早晨起床，應緩緩起身稍坐床邊幾分鐘，無頭暈等異常症狀再站起來，預防姿態性低血壓引起的暈厥或跌倒，維持室內的空氣流通，避免門窗完全緊閉並適當補充水分及身體的活動，留意天氣，採洋蔥式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子、暖暖包（須注意溫度與放置的位置）等。

二、泡湯注意

飯後2小時泡湯較適合、水溫不超過40度、泡湯時間不超過15分鐘、不單獨泡湯等；如經醫師囑咐為高危險群（慢性病患者、心血管患者等），不宜泡湯或泡澡。

三、規律服藥

遵照醫囑規律服藥，妥善控制病情，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，並定期回診追蹤，外出時應隨身帶著健保卡與藥物，如醫師有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶，若是三高患者或心血管患者，都要持續量測血壓、血糖等健康數值，與醫療人員一起做好自我疾病控制。

四、注意徵兆