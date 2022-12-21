維生素、礦物質、纖維多… 深綠蔬菜營養又通腸胃

芥藍菜。(本報資料照片)

秋冬進入蔬菜 盛產季節，蟲害少、長得好，當季又便宜，趁此時節多吃蔬菜，能獲取豐盛的營養，也能換來通暢的腸胃。但擔心農藥殘留，從蔬菜怎麼採買、怎麼清洗到烹調都是學問。冬天豐美的青菜饗宴，如何吃得安心，從學會買菜開始。

夏天吃瓜 冬天吃菜

老一輩的人總說「夏天吃瓜，冬天吃菜」，若將這句話細細分解，便能發現因夏天炎熱，且雨量豐沛，是最適合瓜類生長的時節，而瓜類多有去濕氣、消暑作用，因此在悶熱夏季食用最合適；冬天則是葉菜類及根莖類盛產季節，台灣的中國醫藥大學北港附設醫院臨床營養科營養師吳湘茿表示，多樣化的深綠色蔬菜，能提供人體豐富維生素及微量礦物質，增強免疫力 ，更能抵禦寒冬。

各色系菜 均衡攝取

營養師說，各色系的蔬菜都有專屬且獨特的營養素，如紫黑色蔬菜富含花青素；紅色蔬菜富含番茄紅素等；而深綠色蔬菜則是富含各種維生素及礦物質，人體在攝取深綠色蔬菜時，即可將多數營養素如維生素A、C、K及葉酸等一次收納，其鐵、鉀、鈣等礦物質與膳食纖維含量也都相當豐富，最能代表真正意義上的「均衡」。茼蒿、花椰菜、菠菜、芥藍菜、油菜、青江菜及地瓜葉等深綠色蔬菜，均能輕易透過肉眼分辨挑選。

營養師建議，正餐食用「一碗飯」就要相對配上「一碗蔬菜」，攝取量才會足夠。

至於深綠色蔬菜烹調方式，吳湘茿說，以植物油清炒或滾水汆燙再淋上健康油脂，都是較健康的口味。外食族吃燙青菜則要避免淋滷汁，或改喝蔬菜湯，減少熱量攝取。

《冬季常見盛產蔬菜》

菠菜。(本報資料照片)

★菠菜 滿滿纖維與鉀

每100克菠菜含有1.9克纖維，民眾纖維攝取量常不足，菠菜是最佳食用選擇，且其中還含有510毫克的鉀，能維持心臟功能正常運作。

坊間有一說「菠菜與豆腐一起食用，恐造成草酸結石」，吳湘茿澄清，事實上兩者被人體吸收的方式，並不會形成草酸鈣（俗稱結石），因此沒有關聯與衝突，搭配食用沒有疑慮，且能同時吃到蛋豆魚肉及蔬菜兩大類。

★芥藍菜 鈣質非常豐富

芥藍菜是含豐富鈣質的綠色蔬菜之一，每100克含有181毫克鈣，且草酸含量少，不易形成影響吸收的草酸鈣，還能強健人體骨骼。

油菜。(本報資料照片)

★油菜 有鈣與維生素A

油菜的鈣含量雖不及芥蘭菜，不過每100克也有高達88毫克的鈣質，且維生素A及β-胡蘿蔔素含量都相當高，油菜花的維生素A含量更高出油菜3倍以上。

茼蒿。(本報資料照片)

★茼蒿 含葉酸利造血

茼蒿富含葉酸，每100克含有95微克葉酸，營養價值高。葉酸除了是女性備孕及孕期特別重要的營養素，也與人體造血功能有關。

燙青菜。(本報資料照片)

《一日蔬菜建議攝取量》每天攝取3至5份 瓜、菇、藻、筍也算菜

根據每日飲食指南手冊，蔬菜一天建議量是三至五份，而一份蔬菜的生重為100公克。除葉菜類，瓜類、菇類、藻類、筍類等也都歸屬在蔬菜類，因此，外食族點餐，除可點一盤燙青菜或涼拌小菜，也可將湯品改為蘿蔔湯、筍子湯，均是增加蔬菜攝取的直接方法。