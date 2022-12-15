我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合法移民疫後反彈 今年增73%發出50萬張簽證 中國排第7

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

喜歡運動的別錯過 泡湯這樣泡「肌肉彈性」更好

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

許多民眾喜歡運動，平時還會參與馬拉松、路跑活動等運動賽事，這時肌肉、骨骼保養就相當重要，而像最近天氣寒冷許多人都會去泡湯，喜歡運動的民眾，泡湯時可以試試「冷熱交替」的泡法。

擔任過許多奧運選手專責物理治療師的張正琪表示，「冷熱交替」是許多職業運動員平時會用的保養方法，而且它的執行原理在心肺功能訓練上也是相當重要的，對於心血管系統、肌肉骨骼系統都是很好的保養方式，運動員或是喜歡運動的民眾都可以嘗試。

職業運動員需要透過訓練來增強自己的肌力與肌耐力，讓自己變得更強壯才能有好的運動表現，因此很難避免肌肉的過度使用（overuse）或過度負荷（overload）。

這時如何避免過度使用、過度負荷對身體造成傷害，保養的方式就非常重要，物理治療師張正琪表示，像是基本的暖身、收操，平時運動前、後都是一定要做的，而且在保養上相當的重要。

物理治療師張正琪表示，如果運動一小時，熱身就需要半個小時以上，收操則需要2個小時以上，收操時間比較久，是因為在收操時，不論是心跳、肌肉溫度都需要時間讓它慢慢地下降，而且在運動過程中肌肉長度會縮短，需要透過一些收操動作、滾筒按摩，或是一些筋膜伸展把肌肉慢慢拉回於原本的長度。

不僅是運動員，民眾平時運動暖身、收操動作也是不可少的，但許多人常常會忽略收操的步驟，物理治療師張正琪提醒，收操不論是自己執行或是透過物理治療師、運動防護員的幫忙，都是必須要做的基本保養方法。

「冷熱交替」保養 怎麼泡？泡多久？誰適合？

此外，像現在天氣寒冷，許多人會去泡湯，物理治療師張正琪就建議可以嘗試「冷熱交替」的泡法，這也是平時職業運動員會用來保養的方式，因為在熱的環境下，血液會灌流，肌肉會放鬆、變長，再進入到4-16℃的冷水池中，血管會收縮，血液會被擠出去，肌肉會變短，那再回到熱水池，血液又會再灌流，這是所謂的「再灌流效應（reperfusion effect）」，在心肺功能訓練上很重要，在運動選手肌肉保養上也很重要。

物理治療師張正琪表示，在這過程中，血液的衝撞會清除血管中的廢物並讓血管彈性變好，肌肉的彈性也會變好，對於運動員或是喜歡運動的一般民眾，其心血管系統、肌肉骨骼系統都是很好用的一種保養方法，不過若是要參與運動比賽，賽前2-3天不建議執行冷熱交替，因為熱敷、泡澡會使肌肉比較沒辦法發力。

張正琪指出，賽前一個禮拜是最適合的使用時機，透過冷熱交替，讓肌肉存有彈性，在運動、比賽，或有外力衝擊時，肌肉比較可以吸收、承受，像下禮拜日有台北馬拉松，現在就是最適合使用的時機。

不過她也特別強調，原則上熱水池泡5-8分鐘，冷水池泡2-3分鐘就好，時間可以依個人情況調整，熱水池最久不超過10分鐘，冷水池最久不超過5分鐘，因為像在熱的環境下，周邊血管擴張，心臟需要將血液打到周邊血管裡，這對心臟來說壓力很大，而在熱水池、冷水池轉換時，有些人沒辦法瞬間冷熱交替，也可以先上岸回溫一下再下去，那像年長者或本身有心血管疾病的民眾，應該先衡量個人狀態，或是詢問醫師建議再來嘗試。

【延伸閱讀】

內馬爾受傷憂無法上場　腳踝扭傷就不能再踢足球了嗎？

天冷泡澡15分鐘為限！　出現這些症狀快起身

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56134

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 運動員 馬拉松

上一則

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

延伸閱讀

浙江伴娘一身肌肉 網友喊好酷 伴郎壓力好大

浙江伴娘一身肌肉 網友喊好酷 伴郎壓力好大
長者冬天下肢冰冷、走路疼痛 小心「腳中風」要立即送醫

長者冬天下肢冰冷、走路疼痛 小心「腳中風」要立即送醫
把李小龍當偶像 日12歲男孩天天練武術、擁8塊腹肌

把李小龍當偶像 日12歲男孩天天練武術、擁8塊腹肌
司機搬貨撲倒致椎間盤突出 醫師提醒嚴重恐失禁

司機搬貨撲倒致椎間盤突出 醫師提醒嚴重恐失禁

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
異位性皮膚炎發作時搔癢難耐，反覆發作的特性讓病友苦不堪言。（雙和醫院提供）

異位性皮膚炎好困擾？ 醫師破除三大異膚迷思

2022-12-08 17:50
（圖：健康醫療網提供）

拔牙後發燒當心「心內膜炎」奪命 醫點名「8高風險族群」

2022-12-11 00:45

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃