我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

扭到腳久未癒 蹠跗關節受傷

趙容萱
30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，MRI檢查發現蹠跗韌帶有受傷。（圖：大里仁愛醫院提供）
30歲男子向大里仁愛醫院骨科運動醫學特別門診求診，MRI檢查發現蹠跗韌帶有受傷。（圖：大里仁愛醫院提供）

30歲男子參加馬拉松比賽踩空跌倒，右腳掌疼痛腫脹，腳底瘀血送急診，吃了止痛藥也抬高冰敷、休息，3周後仍不見緩解、一踩就痛，求診後發現是腳掌蹠跗關節韌帶受傷，經微創鋼釘固定手術治療及6周石膏保護，終於回歸日常生活，健步如飛。

台中大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文說，台灣棒球選手王建民2008年為紐約洋基棒球隊效力跑壘時，右腳掌蹠跗關節韌帶拉傷，引起球迷熱議。蹠跗關節是足弓穩定重要關節，如拱橋基石，許多韌帶附著在上面。蹠跗關節韌帶拉傷常發生在高能量的外傷或運動傷害。若蹠跗關節變寬或排列不整齊變形應盡早手術復位，以免影響足部功能。

醫師劉永川說，蹠跗關節受傷中年男性較多，會有嚴重的疼痛並且無法負重站立。蹠跗關節韌帶受傷不易發現，若沒有盡早處理，會造成足弓塌陷，影響行走功能，甚至日後關節退化產生關節炎。民眾若持續腳掌疼痛、腫脹無法站立，需積極尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。

劉永川指出，蹠跗關節移位嚴重或合併複雜的骨折，需要較大傷口並使用鋼板及骨釘來復位及固定，常有傷口癒合不良情況，可能需要多次手術重建、甚至補皮或皮瓣轉移，可以接受高壓氧治療促進消腫，使用PRP(自體濃縮血小板注射)修復。

關節 手術 骨科

上一則

人類皮膚會長角？ 醫師：摸到突出錐狀快就醫

延伸閱讀

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
跑馬拉松扭到腳竟久久不消 當心蹠跗關節韌帶拉傷

跑馬拉松扭到腳竟久久不消 當心蹠跗關節韌帶拉傷
老廚師切菜痛如電擊？這肌肉「撕裂」動手術找回好刀工

老廚師切菜痛如電擊？這肌肉「撕裂」動手術找回好刀工
醫藥／搏動性耳鳴 啵啵聲哪來？

醫藥／搏動性耳鳴 啵啵聲哪來？

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠