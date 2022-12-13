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防異位性皮膚炎抓到皮流血 醫列「日常自救原則」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「癢癢別再抓了！」這是皮膚科診間常聽到的話，一名五歲男童因異位性皮膚炎發作，整晚不停抓癢無法入眠，不只破皮流血，甚至出現傷口發炎流膿等細菌感染的情況，仔細一看，患處佈滿新舊傷口，令人相當心疼。

患異位性皮膚炎 治療是長期過程

台灣雙和醫院皮膚科施怡賢醫師表示，與異位性皮膚炎奮鬥是條漫長的道路，雖不一定能根治，但卻可以被控制，平時可以加強保濕、避免刺激、遠離過敏原為照護原則，降低觸發因子；在發作時，則建議依照嚴重程度輔以局部或全身性的治療，隨著醫療技術日新月異，戰勝異位性皮膚炎不再遙不可及。

屬多基因遺傳疾病 多因免疫調節異常所致

異位性皮膚炎為台灣常見的皮膚疾病，是一種多基因遺傳的發炎疾病，主要是由先天性免疫調節異常及表皮內在調控失調所引起。施怡賢醫師指出，異位性皮膚炎的形成和兩大因素有關，首先是「表皮屏障缺陷」像是，纖聚蛋白缺陷、神經醯胺不足等，其次是「免疫細胞過度反應」，當特定免疫細胞以及Ｔ細胞過度活化，就會造成皮膚發炎，形成泛紅、發癢、脫屑等臨床表現。

因苔癬化病灶 造成心理陰影

年紀較大的小孩，則在四肢彎曲處出現慢性苔癬化病灶；到了青少年或成人，少部分病患可能會好轉不再復發，但大多會持平或改變型態，甚至變成嚴重的局部病灶或全身性輕度病灶。施怡賢醫師建議，若對象為幼童，除定期就醫用接受治療，發病時另可先從降溫、通風開始，並利用其他事物轉移注意力以免抓傷，平常則注意保濕、避免刺激及遠離過敏原等照護原則。

至於兒童或青少年，在心理支持的部分得特別注意，像是青春期的焦慮，或是求學、準備考試過程中的壓力都有可能觸發，除以藥物控制、改善病況外，必要時也可尋求心理諮商協助，或是找到適合方式抒發內心壓力，像是適度運動、規劃具創造性的休閒活動或加入同儕團體分享心情等。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56055


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https://www.healthnews.com.tw

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