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豆漿純不純？蛋白質100ml低於2.6克 算過度稀釋

陳雨鑫
豆漿是許多華人的早餐首選飲品之一。（本報資料照片）
豆漿是許多華人的早餐首選飲品之一。（本報資料照片）

豆漿是許多華人的早餐首選飲品之一，坊間豆製飲品五花八門，包含豆奶、黑豆漿、豆乳等，選購豆製飲品應該怎麼挑？這裡列出6大QA，協助民眾解惑。

Q：購買盒裝豆漿，應注意哪些標示？

豆漿的主成分為黃豆、水，其餘還有糖分等，不同於鮮奶是由生乳殺菌而成，條件嚴苛，價格也高。民眾對於黃豆為基改或非基改有「知的需求」，豆漿多會標示是否為基因改造黃豆製成。如果想辨識豆漿「純不純」，是否過度稀釋，可以檢視包裝豆漿的蛋白質營養標示，每100毫升低於2.6克，都屬於被過度稀釋，如果蛋白質含量高於2.6克，甚至達到5克以上，黃豆濃度高，喝一杯等於喝到兩杯的營養價值。

Q：黑豆漿與黃豆漿營養成分有差異嗎？

黑豆與黃豆都能製成豆漿，黑豆的蛋白質比黃豆低，因此市面上也較少出現「黑豆腐」，每100公克的黃仁黑豆，蛋白質約20克左右，黃豆蛋白質約為35克左右。黑豆富含花青素、維生素B群、維生素E、葉酸等；黃豆富含鉀、鈣、鐵、鋅等。

黑豆與黃豆都能製成豆漿，黑豆的蛋白質比黃豆低。圖為黑豆。（本報資料照片）
黑豆與黃豆都能製成豆漿，黑豆的蛋白質比黃豆低。圖為黑豆。（本報資料照片）

Q：豆漿加熱後上層會出現一層完整「豆皮」，代表蛋白質含量較多？

只要是豆製品製成的豆漿，加熱後都會產生豆皮，如果黃豆加得少，水分加得多，蛋白質不足將難以產生豆皮。傳統豆漿店確實可以透過「豆皮」來確認基本的濃度，但通常水只要不加得太誇張，如一比九，一般來說豆漿加熱後都還是可以產出豆皮。

Q：強調不濾渣的豆奶，比較營養嗎？

濾渣的豆奶或豆漿，口感比較好，過去過濾掉的豆渣，會轉作為肥料，主要是營養價值高，如果豆奶或是豆漿沒有濾渣，將會保留較多的黃豆營養素以及纖維。黃豆的營養素如蛋白質、膳食纖維、大豆異黃酮、維生素、礦物質等。

Q：乳糖不耐症患者，喝豆漿或是豆奶，可以避免腹瀉、腸胃脹氣嗎？

牛奶的營養素沒辦法被豆漿或豆奶取代。牛奶屬於奶類，豆漿或豆奶屬於豆魚蛋肉類。乳糖不耐症的患者喝豆漿或豆奶可以避免腹瀉，但無法避免脹氣，豆類屬於產氣食物，主要是豆類含有寡醣，屬於短鏈碳水化合物，小腸較難消化吸收，容易滯留在腸道中，腸內細菌容易發酵產生氣體。

（記者陳雨鑫、諮詢／台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅、董氏基金會食品營養中心主任許惠玉）

蛋白質 牛奶 醫學

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