45年來全球男性精子數腰斬 3行動護蛋

根據國外一份針對過去45年間報告顯示，全球男性濃度暴跌52％，精子數量也大降62％。（Getty Images）

台灣台中茂盛醫院執行長、婦產科醫師李俊逸說，根據一份針對過去45年間（1973年至2018年）報告顯示，全球男性的精子濃度暴跌52％，數量也大降62％，提醒男性「護蛋3行動」，包括戒菸、避免高溫 、35歲前生育，就能盡早當爸。

李俊逸說明，抽菸、過胖 、高溫、喝酒、熬夜、環境汙染等都是會傷害精蟲品質；臨床發現，精蟲非常敏感，只要身體狀態欠佳，檢測 結果就有極大的差別，身體休養後，男性精子濃度高出7倍以上，曾有人夫改善生活作息與飲食，間隔六天精子檢測發現，精子濃度從22.4M/ml變為170.9M/ml，大幅躍增7.3倍；活動精子數從17.3M/ml變為74.3M/ml，提高4.3倍，讓這對因不孕多年的夫妻非常吃驚。

李俊逸說，夫妻不孕常把箭頭指向妻子，其實並不公平，他幫婦女做試管治療失敗排除女方的因素，精子檢測發現精子形態、活動力不好，甚至是無精症，繞一大圈後才發現丈夫是不孕的主因，建議夫妻一年未自然受孕可就醫諮詢檢查，先生也應做精子檢查，以免延遲生育時程。

生殖中心黃俊嘉主任強調，判定精子優劣的檢測項目包括，精子濃度要在WHO訂定的每C.C.要有1500萬隻以上的精蟲；精蟲型態要達到數值4才算過關；精蟲活動力達40%以上算及格；包含VAP、VSL這兩項指標的前進速率分別要在30、20μm/s以上才行；直線性得超過80%才算達標；擺幅的數值要在4以上，有效精蟲數量足夠，才是能讓妻子懷孕的精銳部隊。

李俊逸提醒，男性護蛋不要抽菸，盡量吃原形食物，地中海型飲食值得推薦，可補充維他命C、E、鋅；最好每天睡足六至八小時；不要接觸油漆、殺蟲劑等環境荷爾蒙；不要處於高溫環境，如泡湯、烤箱或蒸氣室，也不要穿緊身內褲、牛仔褲。若怕因疾病導致精子質變，可提早凍精，保有未來生機。