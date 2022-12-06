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選舉後出現焦慮失眠 6方法緩解「選舉症候群」

記者巫鴻瑋／綜合報導
醫師表示，選舉症候群（post-election distress symptoms）其實是一種集合症狀，和選舉帶給人們的壓力有直接關係，許多學者及臨床照護者已經開始關注到這種現象。圖為美國期中選舉開票作業。（Getty Images）
醫師表示，選舉症候群（post-election distress symptoms）其實是一種集合症狀，和選舉帶給人們的壓力有直接關係，許多學者及臨床照護者已經開始關注到這種現象。圖為美國期中選舉開票作業。（Getty Images）

美國期中雖落幕，幾家歡樂幾家愁，有些民眾在選後情緒變得焦慮、低落、易怒，甚至變得悲觀，不容易相信他人，行為也跟著改變，容易失眠、藉酒消愁，和他人起衝突等。醫師提醒，出現以上症狀可能出現所謂「選舉症候群」。

台灣中國醫藥大學新竹附醫身心科陳柏安醫師表示，選舉症候群（post-election distress symptoms）其實是一種集合症狀，和選舉帶給人們的壓力有直接關係，許多學者及臨床照護者已經開始關注到這種現象。

對許多人來說，選舉是一種既刺激又充滿壓力的活動。在2016年美國總統大選後，研究調查發現，全美國人民有52%認為選舉是一個壓力來源，一定比例民眾的皮質醇濃度，也就是所謂的「壓力荷爾蒙」會在投票期間，甚至是開票結束後上升，並能感受到正向情緒或負面情緒都比往常來的多。若本身就有身心科相關困擾的民眾，在選舉期間疾病復發的機率也會上升。

陳柏安指出，「選舉症候群」常見的臨床表現焦慮相關症狀，如胸悶、躁動、注意力不集中、無法入睡、肌肉緊繃、腸胃道不適、頭暈頭痛、注意力無法集中等。憂鬱相關症狀，如失落感、社交人際退縮、負面想法、對事物失去興趣、胃口及食欲降低、睡眠品質降低等，其他可能出現如增加成癮物質使用或家庭暴力等表現。

陳柏安強調，研究指出，選舉造成的壓力感受，和年齡、新聞媒體的依賴程度、政治議題的重視程度、政治傾向的高低以及所支持候選人勝敗有關。

6大自我調適方法可減少選舉症候群，一、減少新聞媒體或臉書等平台使用；二、規律生活作息及運動 ；三、增加人際接觸主動表達自身感受；四、做情緒的自我覺察將注意力轉移到自身；五、正念呼吸等放鬆訓練；六、避免使用酒精等物質來宣洩壓力。整體來說，若上述情況已經嚴重影響到生活，或影響時間過長，建議就醫協助調適。

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