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助眠穴位解決4類型失眠 睡前按按更好睡

記者廖靜清／綜合報導
根據統計，年輕時長期失眠，晚年罹患阿茲海默症、大腦退化的機率大增，應該提早建立規律的生活。示意圖。（取材自ingimage）
根據統計，年輕時長期失眠，晚年罹患阿茲海默症、大腦退化的機率大增，應該提早建立規律的生活。示意圖。（取材自ingimage）

天氣漸漸轉冷，讓人想躲進被窩睡個好覺，但是研究發現：冬天反而容易失眠。主要是冬季日照短，灰暗濕雨的天氣，容易引發情緒困擾，加上戶外活動量減少，連帶沒有睡意，影響睡眠品質。除了一般人會有失眠問題，失智症患者因為季節變換，冬季傍晚比其他時間更頻繁出現「黃昏症候群」，夜晚躁動、來回踱步，導致作息日夜顛倒。

年輕常失眠 晚年失智風險增

人類對黑暗恐懼不安是一種本能，一般人會開夜燈或規律呼吸入眠，失智症患者也會害怕，但因為認知功能受損而不知道如何開燈，想要站起身做一些什麼，變成半夜走來走去。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，年紀大了，睡眠會變得比較破碎，無法一次睡足6至8小時，睡眠的質和量都下滑。失智症患者則因為黃昏症候群、大腦退化、時間錯亂，更容易睡睡醒醒，對照顧者來說十分辛苦。

根據統計，年輕時長期失眠，晚年罹患阿茲海默症（俗稱失智）、大腦退化的機率大增，應該提早建立規律的生活，保持營養均衡、運動習慣。針對失眠問題，林舜穀彙整了難以入睡、過於早醒、噩夢連連、夜間頻尿等四大類型，分享實用可以按壓的穴道，幫助長輩或失智症患者放鬆身體、緩解焦慮，達到舒眠的效果。

四類型失眠 對應穴道可舒眠

林舜穀提醒，按壓穴道前，應換上寬鬆衣服，並將室內光線調到舒適氛圍，按壓力道只要感覺到痠、痛、麻即可，過程中維持呼吸順暢。

難以入睡時，可按壓率谷穴、翳風穴、安眠穴及風池穴。（圖：林舜穀提供）
難以入睡時，可按壓率谷穴、翳風穴、安眠穴及風池穴。（圖：林舜穀提供）

一、難以入睡

狀況：躺在床上超過30分鐘才能入睡

按壓穴位：耳尖正上方約二指幅寬位置的「率谷穴」；耳垂後方凹陷處的「翳風穴」；後髮際凹陷處中央的「風池穴」；位在翳風穴與風池穴聯線中點的「安眠穴」。這四個穴位具有穩定心神、調整自律神經的效果。

按壓神門穴和靈道穴，改善過於早醒問題。（圖：林舜穀提供）
按壓神門穴和靈道穴，改善過於早醒問題。（圖：林舜穀提供）

二、過於早醒

狀況：不管多晚睡，總是很容易早醒

按壓穴位：位於手腕處、小指一側按壓凹陷處的「神門穴」；前臂掌側、腕屈肌腱橈側凹陷處的「靈道穴」。按壓3至5秒，左右手交替各循環5至10次，可改善心火旺盛造成的失眠問題。

按壓陽白穴和上星穴，改善噩夢連連狀況。（圖：林舜穀提供）
按壓陽白穴和上星穴，改善噩夢連連狀況。（圖：林舜穀提供）

三、惡夢連連

狀況：頻繁陷入恐怖夢境而驚醒

按壓穴位：瞳孔直上、眉上1寸位置的「陽白穴」；前髮際正中直上1寸的「上星穴」。用指腹按壓，力道由輕到重，改善頭部和臉部的血液循環，是減輕壓力和頭痛的有效穴位。

按壓命門俞和關元俞，改善夜間頻尿症狀。（圖：林舜穀提供）
按壓命門俞和關元俞，改善夜間頻尿症狀。（圖：林舜穀提供）

四、夜間頻尿

狀況：夜尿超過兩次，干擾睡眠無法得到充足休息

按壓穴位：後腰正中線上、高度與肚臍相同的「命門俞」；腰部第五腰椎棘突下旁，約1.5寸位置的「關元俞」。屬於膀胱經的穴位，可讓身體的氣、血、水維持平衡。

失眠 失智 阿茲海默症

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