選後憂鬱這樣排解 醫：若超過一周建議就醫

醫師楊聰財表示，選後的憂鬱情緒常維持一周，可透過運動、放鬆訓練改善。圖為台北市長候選人陳時中競選總部26日晚開票現場，由於票數落後，支持者難過落淚。（記者曾原信／攝影）

台灣九合一大選26日落幕，民進黨 遭逢比2018年更大的慘敗，支持者莫不愁雲慘霧，甚至有民進黨支持者哀號「台灣已亡」。對於選舉因不如預期而失落的支持者，三軍總醫院精神醫學部兼任主治醫師楊聰財表示，選後的憂鬱情緒常維持一周，可透過運動、放鬆訓練改善，必要時也可在社群網站 上抒發心情；若超過一周最好就醫。

楊聰財表示，支持的政黨或候選人落選，就像升學考試沒考到理想的學校或科系，會出現失落等憂鬱情緒，這是所謂的「壓力適應障礙症」。而候選人、候選人的親友、助選團或是有參與賭局的人，可能會更為嚴重，導致吃不下飯、睡不好覺，出現與憂鬱症 的相關症狀；之前甚至有患者在一周內掉了十多公斤。

但症狀通常會隨著時間逐漸緩解，通常持續一周左右。楊聰財說，這段期間，可盡量做好身心健康的四根柱子，「能吃、能動、能睡、能笑」，讓自己逐漸好轉。

他表示，「能吃」就是三餐盡量定時、定量，生理狀況顧好也有助於心理健康；「能動」則是以「333原則」維持一周運動三次、每次30分鐘、心跳達每分鐘130下，並儘量以游泳、慢跑、騎腳踏車等有氧運動為主。

「能睡」則是維持固定作息，尤其晚上11時到上午6時是黃金睡眠期，這期間不要再看相關訊息，趕快睡覺；「能笑」則是可唱唱歌和人說說話，另外也可做放鬆訓練，讓自己維持輕鬆的心情。而放鬆訓練可多做「腹式呼吸」，鼻子吸氣、嘴巴吐氣，早、中、晚和睡前各做20次，每天80次就有其效果。

另外，許多人會到臉書上抒發感想尋找同溫層。楊聰財表示，有人一起取暖確實比較可以抒發情緒，只要書寫的內容不牽涉負面謾罵，是很不錯的方式。

楊聰財說，如果心情一直維持憂鬱且睡不好、吃不下的情形持續超過一周，則可能出現憂鬱症的相關症狀，務必要前往精神科或心理諮商，避免影響日常生活。