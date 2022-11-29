「慈悲的手術」改善長者腳麻 脊椎微創減壓術復元快

脊椎內視鏡手術，利用內視鏡直接進入脊椎深處，在避免大幅度破壞正常脊椎結構的前提下做骨刺的清除。（圖：楊昌蓁提供）

一位高齡90歲的伯伯走進診間，滿臉憂愁的說，三個月來腳麻得厲害、甚至沒感覺，走幾步路就腳軟得停下休息，尤其有一眼失明讓平衡感更差，家人很擔心萬一跌倒受傷會更危險。經由X光與核磁共振檢查確定是嚴重骨刺問題，建議可接受「慈悲的手術 」，傷口小、復元快，更重要的是讓脊椎能維持穩定而避免後遺症。

間歇性跛行 脊椎出狀況

伯伯想到有機會解決病痛恢復正常生活，沒有太多的猶豫決定手術。其實，病人走幾十步、幾十公尺就會覺得腳麻而且非休息不可，從此就能看出是「間歇性跛行」的表現並推斷是脊椎出狀況。做X光檢查顯示，他有輕微脊椎側彎、脊椎嚴重老化；核磁共振則發現，每一節脊椎都有骨刺，尤其腰椎3-4、4-5節最嚴重，4-5節的神經孔變得非常狹窄，當伯伯走路的姿勢改變會使神經孔變得更狹窄，進而壓迫神經，當他走幾步路時只要看到樹就想抱著休息一下。

像伯伯如此高齡，骨刺嚴重並不意外，安排他施行「脊椎內視鏡微創減壓手術」，把骨刺清除乾淨後，讓神經順利膨起不再受到壓迫。他在術後回到病房就能下床走路，兩天後出院，原本「老康健」的他，又能恢復正常的生活。

傳統減壓融合術 須植支架

微創減壓手術的傷口小、恢復快，能讓沒有神經壓迫到的軟組織、骨頭盡量保留，即使對高齡的病人也很安全。

而傳統減壓融合術，為了在術中看到神經，得讓足夠的光線進入神經孔，要破壞相當大範圍的骨頭。

當病人骨刺嚴重時，必須把正常與不正常的骨頭都拿走，為了維持穩定而需在脊椎上植入釘子或支架等植入物，後續影響脊椎的穩定度。

保留原來骨頭 不用打釘子

脊椎微創減壓手術容許保留原來的骨頭，不需要再植入釘子或植入物，讓原本的麻痛大幅改善。臨床上大部分的病人都恢復得不錯，僅有些病人因為神經壓迫太久而需要長一點的改善時間。這樣的手術在施行過程中要花費很多心力，手術時間甚至更長，但可以不用打釘子、保留原來的骨頭、維持脊椎的穩定度，帶給病人最好的結果，所以說是慈悲的手術。

不過，當病人的脊椎在X光片上已經有明顯的滑脫與鬆脫會造成疼痛，即使做完減壓還是會疼痛，還是得採用傳統的固定手術。

姿勢不正確 加速形成骨刺

骨刺的產生與老化有很大的關係，但不見得一定會壓迫到神經。當輕微骨刺時，可做保守治療、核心肌群訓練、瑜伽運動等，即使骨刺壓迫到神經都有可能緩解，除非是經年累月的老骨刺，已經壓迫到大小便、肢體沒有力氣，必須開刀，以免造成永久性的傷害。

骨刺是退化必經之路，但有些狀況會加速形成，例如常彎腰、姿勢不正確等。建議大家在彎腰時，可以用蹲來取代，保持正確的姿勢，讓脊椎的負擔少一些。