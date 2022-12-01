美研究發現：小小善行 大大增強正向情緒

研究發現隨意的善舉具傳染性，散播快樂的影響力超乎想像。(圖╱Pexels)

日行一善能帶來快樂，但要幫助老弱婦孺、貧困者才叫善行嗎？其實像給人搭便車、送杯飲料給朋友等小小的善意舉動，就能讓他人感受到溫暖和愉悅感。根據一篇2022年8月發表於《實驗心理學期刊：總論》的研究顯示，慷慨的行為具有傳染性，接受他人幫助、分享或捐贈者也會相對付出，將自己收到的善意向外傳遞。

該研究為德克薩斯大學與芝加哥大學學者共同進行的系列實驗，第一項實驗由研究者在公園招募84名參與者，請他們選擇將一杯熱巧克力贈送給陌生人或自己留著，有75人同意由研究者將飲品遞給陌生人，並告知是參與者贈送，再請接收者自評自己的心情，給予者猜測他人收到飲品的感受，結果顯示給予者低估自己舉動的重要性，給予者預估接收者的情緒平均為2.7，接收者自評為3.5。

第二項研究將200名參與者分成兩組，對照組中的50人因參與實驗獲得一個蛋糕並給自己的心情評分，另外50人則猜測接收蛋糕者的感受，實驗組的100人中，50人被告知可以把蛋糕送給陌生人，並分別幫自己和接收者的心情評分。結果顯示，透過善舉收到蛋糕的接收者，比對照組接收者更快樂。

最後一項研究，參與者在遊戲前收到來自實驗室商店或另一位參與者贈送的禮物，接著請收到禮物的參與者在遊戲中將100美元分配給自己和一位未知的接收者，結果發現透過另一名參與者的隨機善舉收到禮物的接收者，在遊戲中對陌生人更加慷慨。

獲得幫助者 也會誘發善心去幫助別人

國立臺灣師範大學教育 心理與輔導學系兼任教授林家興表示，生活經驗讓我們感覺到「施比受更有福」，上述研究顯示，受者的心情比施者所想的還要好，是很有意思的發現。

林家興說明，研究中「施者」所從事的善行，並沒有用到自己的錢或資源，樂於助人的心情會很好，但如果要使用自己的資源或錢去幫助別人，結果可能會涉及損失多少和是否值得所影響；另外「受者」都是陌生人，針對陌生人所進行的善行比較單純，會讓受者的感受更深刻、心情通常也會比較好，若是認識的人可能就會牽涉到認識的程度及關係好壞的影響。

從研究中也發現接受幫助的施者，在有機會幫助別人時，通常比較樂意，心情也較好，人在獲得別人幫助的時候，也會誘發善心去幫助別人，形成一個善行的循環，對陌生人提供舉手之勞的小善行，接受者感受到的溫馨與愉悅感超乎我們想像，建議民眾可以養成隨時助人的習慣，讓善行在社會中增長，大家自然都能從中受惠。

從事善舉不要有太多的「以為」

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，我們都知道對人為善會讓人有良好的感覺，但是並不知道感覺會有多好，上述研究證明了這一點，從分數可以知道，接受善舉的人常不是因為收到的東西是什麼，而是這項舉動。

有些人從善或多或少有目的性，期待做了以後會有成果或回報，希望如自己的期望發展，葉雅馨提醒，從事善舉不要有太多的「以為」，以為對方會有什麼反應、以為會怎麼樣，像是對方要很開心、不再難過或得到安撫等，當對方的反應不如預期，反倒讓關懷者感到被潑冷水、不領情，覺得不值得、多此一舉，「誤判的期待」反而成了利社會行為的阻礙。

舉手之勞的善行有股「自在」

建議嘗試在日常生活中實踐善舉的民眾，從「關心周圍的人開始」，關心家人、同事、同學、朋友或公益團體關注的議題。打從內心給予幫忙，像是幫助焦頭爛額的同事買杯咖啡 、倒杯水、公益捐款…等，從關心的角度就不會有過多的期待，且量力而為，避免讓善舉變成另一種壓力或負擔。像是打通電話給長輩，不用花太多時間就能讓對方收到關心，舉手之勞的善行，相對較「自在」，不會讓被幫忙的人感到需要有所回饋的壓力，同時有助於持續的從事利社會行為、累積自己的正向情緒，及發揮善的影響力。

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(本文授權轉載自《大家健康》雜誌2021年7、8月號https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5360，更多精彩內容請見大家健康網站https://healthforall.com.tw)

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