眼皮垂別急著醫美 恐是肌無力

大部分重症肌無力病人的眼皮下垂，在休息後會略為改善。（Getty Images）

●60歲A女士某日發現右眼皮下垂，剛開始她不在意，但隨時間過去，下垂情形漸漸嚴重，身體疲累時最為明顯。愛美的她於是到醫美診所，做了前額肌懸吊手術 來拉提眼皮。未料，術後半年右眼皮又開始下垂，且輕微複視。轉至神經內科進一步檢查，抽血檢查確診為重症肌無力。

重症肌無力是自體免疫疾病。病人會有無力情形，與一般神經病變不同，沒有麻木或刺痛感。約六到七成病人最先出現單側或雙側眼皮下垂或複視；若影響臉部及喉嚨肌肉 會發生講話不清楚、鼻音、吞嚥困難等症狀；若影響呼吸肌，稍微活動就容易喘。

重症肌無力的症狀很多樣化，除了神經內科外，病人也可能會去眼科、耳鼻喉科、胸腔科、心臟內科求診，最後才輾轉到神經內科診斷並治療。

控制眼皮的提眼瞼肌，從小到大每天會不斷開開闔闔的眨眼，年紀大了可能會有肌肉疲乏鬆弛的情形。如果眼皮下垂症狀嚴重時，可以採行提眼瞼肌切除手術或前額肌懸吊手術進行治療改善。但這種老化情形與重症肌無力造成的眼皮下垂狀況並不相同。

大部分重症肌無力病人的眼皮下垂，在休息後會略為改善。在早晨起床時，病人眼皮下垂的狀況輕微，到了下午或傍晚時較為嚴重，如果休息一下或晚上好好睡一覺，眼睛又可以張得更開。

老化造成的眼皮下垂只會影響提眼瞼肌，不會影響其他控制眼球運動的肌肉，所以不會合併複視，如果有複視情形就要詳細檢查，先別急著去做手術。不過，如果眼皮下垂的症狀一段時間在左邊，一陣子完全好了，過一陣子又跑到右邊，就比較像是重症肌無力造成的眼皮下垂。

若老化鬆弛造成的眼皮下垂，會隨著時間慢慢變嚴重，不會有自動完全恢復的情形。若年紀輕就發現眼皮下垂，除了重症肌無力之外，還可能是第三對腦神經受到壓迫而造成眼皮下垂。

重症肌無力病人發生眼皮下垂，是否開刀治療？重症肌無力病人若年紀大了，也可能眼皮鬆弛下垂，此時手術比藥物來得好。

部分重症肌無力病人，藥物治療效果不佳時，可考慮手術。不過，藥物效果要數個月到半年才會顯現，病人要有耐心，給藥物機會，或許就可以少挨一刀。