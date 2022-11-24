雞蛋膽固醇高？日實驗：85歲銀髮族每天可吃5顆蛋

日本內科醫師栗原認為，一天就算吃好幾顆蛋，也無需擔心膽固醇過高等問題。(取材自ingimage)

雞蛋 是常見的食材，無論是炒、煎、蒸等方式，都能夠做出美味的雞蛋料理；而雞蛋還有營養價值高，價格又不算太貴等優點。近來還有日本 醫師指出，過往雞蛋最被詬病的高膽固醇問題，其實並不需要太過恐慌。

日本肝臟醫學 專家的內科醫師栗原毅，近來在「PRESIDENT Online」撰文，表示他過去曾碰到一名85歲的病患A先生。A先生來看病的時候氣色顯得非常難看，走路時也很不穩，栗原於是建議A先生平時多吃肉類、蛋類食物。

四個月後A先生回診，整個人彷彿蛻變般容光煥發，讓栗原嚇了一大跳。詢問之下，才知道他完全遵照栗原的指示，每天都吃五顆雞蛋。抽血檢查後，栗原發現A先生體內的白蛋白（Albumin）數值，從本來在危險邊緣的3.6g／dL，一口氣成長為4.5g／dL。

栗原說明，「白蛋白」數值過低的人，容易因為肌肉衰竭，經常出現跌倒等意外。但是，白蛋白又會隨著年齡增加而減少，是老化伴隨的現象之一。而A先生靠著大量食用雞蛋，成功補充了體內的白蛋白值，讓他變得更有精神。蛋裡頭不只有蛋白質，更含有多種維他命、鈣質等營養元素。除了雞蛋以外，很難找到其他價值類似的食材。

至於坊間流傳的「雞蛋膽固醇過高」這點，栗原則加以駁斥，表示這說法源自於1913年，某個蘇聯科學家讓兔子吃下雞蛋後，體內的膽固醇明顯增加，因此輕率做出這樣的結論。但兔子本來就是草食動物，吃雞蛋自然容易影響健康狀況。1981年日本曾做過實驗，讓身體正常的人一天吃10顆蛋，並且連吃5天，結果試驗者體內的膽固醇值並未產生太大的變化。

栗原認為，若是吃10顆蛋都沒問題了，那麼一天吃個2、3顆雞蛋，對身體也不太會有負擔。他更分析，其實膽固醇稍微高一點，還能夠減緩衰弱，讓人變得更有精神。而若是擔心心血管出問題，反而要注意體脂肪異常、高血糖、抽菸、生活壓力等狀況。