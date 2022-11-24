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慎用糖尿病藥 低血糖不上門

柯雅齡／衛福部胸腔病院藥劑科藥師
有些糖尿病人使用降血糖藥物，但臨床上偶有發生病人用藥後，產生抖、顫動、冒汗、心悸等問題。 (Getty Images)
有些糖尿病人使用降血糖藥物，但臨床上偶有發生病人用藥後，產生抖、顫動、冒汗、心悸等問題。 (Getty Images)

許多糖尿病人使用降血糖藥物，但臨床上偶有發生病人用藥後，產生抖、顫動、冒汗、心悸、脈搏加速、體溫變化、四肢刺感、呼吸困難的情形。

此時應考慮可能是低血糖所致。尤其經常發生在用藥者因食欲不振進食量減少，或是醫療檢查要求必須空腹而不進食的狀況下，這時候若仍照常使用容易發生低血糖風險的降血糖藥物，例如胰島素、Sulfonylurea與Meglitinide類降血糖藥物，就可能導致低血糖。

為了預防低血糖的發生，服藥前應詳閱藥袋指示及諮詢醫師、藥師正確的藥物使用方法及注意事項，並遵從糖尿病飲食原則，三餐應定時定量，若是需於飯前使用降血糖藥物，建議應於用藥後15至30分鐘之內進食，若有額外運動之前可酌量補充點心，避免因延誤用餐或飲食過少，而導致血糖過低引起不適。

此外，若安排健康檢查、手術要求空腹禁食時，建議可事先諮詢醫師、藥師是否需暫停使用降血糖藥物。萬一發生低血糖時，可立即補充15公克的含糖食物，包括120至150㏄含糖飲料、一匙糖漿或蜂蜜、3至5顆方糖等；若10至15分鐘後血糖未上升，症狀仍未解除，可再補充一次。若未見改善，則應立即送醫。

由於有些病人的身體對低血糖反應較不敏感，無法及時查覺低血糖狀況，容易造成危險，增加意外傷亡的風險，因此提醒糖尿病人的家人與朋友應特別注意，也要留意病人的服藥及進食情形，並了解低血糖的預防與處理，以共同維護病人的用藥安全。

血糖 糖尿病 手術

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