蹲、翹、跪、跳4姿勢 膝蓋提早報廢

許多退化性膝關節炎病友，只要天氣開始變濕冷，症狀就會加劇。示意圖。（ingimage）

疫情趨緩，許多民眾蓄勢待發，天氣轉涼後，戶外活動更活躍。一爬山，卻發現膝蓋卡卡；上下車，覺得雙腳無力。看似小問題，卻可能是行動力退化的大危機。哪些症狀是膝蓋、肌力退化的徵兆？為什麼天氣轉涼，更容易發生這些狀況？入冬之前趁早保養，趕快補強照顧雙腿的知識。

台灣林口長庚復健部主治醫師張世杰表示，退化性膝關節 炎會有疼痛、關節角度卡住或是僵硬的感覺，甚至伴隨著肌肉 無力與生活品質的下降。常見的原因可以分為原發性與次發性退化，原發性退化大多是因為肥胖 或是老化造成軟骨磨損，甚至底下的骨頭也跟著變形；次發性退化則常發生在受傷過後的創傷性膝關節。

變天就疼痛敏感 如同「氣象台」

膝蓋痛是退化性膝關節炎常見的症狀，退化性膝關節炎是膝蓋軟骨磨損，加上吸震效益降低所產生的發炎疼痛，常由內側疼痛開始，急性期會紅腫熱痛、積水、發炎，嚴重時會有關節活動聲響、關節僵硬，甚至股四頭肌萎縮等，好發50歲後，以女性居多。

膝蓋痛是退化性膝關節炎常見的症狀。（本報資料照片）

許多退化性膝關節炎病友，常常形容自己的膝蓋如同「氣象台」，只要天氣開始變濕冷，症狀就會加劇。有關溫濕度與症狀惡化之間的因果關係，目前醫學上尚無確切定論，但機轉大致上為氣壓變化與血管收縮。濕冷的天氣通常伴隨著低氣壓，而氣壓降低會讓組織些許膨脹，進而壓迫周邊的神經與血管；另外，冷空氣會造成血管收縮，進而降低神經的血液供給，導致人體對疼痛的敏感度上升。

動作太快或過重 容易造成損傷

膝關節的主要功能是在骨骼與軟骨之間形成的軌道間彎曲、承受膝蓋以上的身體重量，以及腳底與地面接觸造成的作用力。換言之，如果膝蓋的彎曲角度過大、彎曲速度過快、體重過重，或是地面造成的衝擊過大，都會造成膝蓋過度的壓力進而導致損傷。

張世杰提醒，盡量避免會加重膝關節磨損的不良姿勢，才能輕鬆行走。

4大傷膝姿勢 （取材自元氣周報）

長時間坐矮板凳或半蹲

坐在矮板凳上或半蹲種菜、洗衣，是年長者常見的生活作息。這樣的姿勢會讓膝蓋呈現過度彎曲，甚至會因肌肉施力不當而讓關節沒有在正確的軌道上，使膝關節承受高達體重八倍的重量，進而造成軟骨磨損。

張世杰建議民眾盡量避免半蹲，如需在矮板凳上久坐，盡可能將雙腿伸直、減低關節壓力，並自然地向外打開，以同步舒緩腰部壓力。要在矮凳上坐下或起立時，先讓髖關節動作，再讓膝關節動作，可降低膝蓋的壓力。

時間翹腳或盤腿

盤腿或是翹腳的姿勢會讓膝關節扭轉，導致髕骨外翻與位移，進而磨損膝關節軟骨。另外，這種姿勢會讓腰椎跟骨盆低於膝蓋，使腰椎彎曲承受過大壓力，導致下方膝關節周邊肌肉群緊繃，給關節帶來過多壓力。

張世杰建議，日常生活盡量避免翹腳，如果需要盤腿坐，建議定時將雙膝輪流打直，減低膝部壓力，並可搭配腳踝活動促進血液回流，避免腫脹。

跪著做家事

跪姿不但使膝蓋呈現過度彎曲的狀態，還讓膝蓋前面的髕骨直接向後壓迫，造成膝關節損傷。如無法避免使用跪姿做家務，張醫師建議可以在膝蓋下方墊軟墊，並將家務分段完成，要起身前先將雙腿伸直，活動關節後再站起。

高處跳躍

躍落下時，膝蓋會承受大約15倍體重的重量，進而加速膝蓋軟骨的耗損。

另外，體型肥胖的人因體內發炎物質與內分泌的關係，同時也是退化性關節炎的高危險族群。減重與減少高處跳躍可以降低膝蓋承受的壓力。