喘、咳、痰是長新冠？症狀超過3周…恐是肺阻塞

肺阻塞的典型症狀「喘、咳、痰」，與長新冠或感冒症狀頗為相似，容易被輕忽。（Getty Images）

自新冠肺炎 疫情以來，許多人對於肺部疾病認知逐漸升高，康復者因為出現疲倦、胸悶、咳嗽、喘，擔心是受長新冠所苦，但有可能其實是症狀類似的「肺阻塞（COPD）」纏身。專家表示，若「喘、咳、痰」症狀超過3周以上，就應盡快就醫檢查，特別是吸菸族。

不少民眾在確診新冠肺炎後，自覺「肺功能是否大不如前」，肺阻塞的典型症狀「喘、咳、痰」與長新冠或感冒症狀頗為相似，便使得民眾容易輕忽初期症狀，讓病況面臨急速惡化風險。

肺阻塞位列全球第3大死因，更有研究指出，未來十年內肺阻塞將成為全球死因首位。台灣胸腔暨重症加護醫學 會理事長王鶴健指出，肺阻塞好發於40歲以上族群，其中有很高比例的病友是因為吸菸所致，更因自覺「喘、咳、痰」是老症狀，因此忽視其嚴重性。

「預後沒有做好，一年死亡率高達22%。」王鶴健說，肺阻塞的危險因子就是吸菸，以及職場上多粉塵的特殊職業，例如木工；若他們同時有共病纏身，即使痊癒出院，沒有遠離原險因子，一年後死亡率相當驚人，「早期診斷」應是關注重點。

「人的肺功能25歲達到顛峰，若檢測 未達標準，就是肺阻塞高風險族群之一。」王鶴健說，近期觀察仍有不少民眾因確診新冠康復後症狀持續太久或變嚴重，至門診求助才意外確診為肺阻塞，但這時肺功能通常多已嚴重受損。民眾在家亦可用「一分鐘登階」進行自我檢測，若無法於一分鐘內爬30階，建議儘快前往胸腔內科等相關科別做進一步檢查。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員醫師蘇茂昌分享，一名63歲有氣喘史的林姓患者，過去並未定期檢測肺功能，菸齡超過40年，每天抽一包菸的他，3年前在家因為喘到無法呼吸而來到門診。當時肺功能檢測結果直接匡列為嚴重型肺阻塞病友，更在短時間內經歷了2次緊急插管，目前病況獲得控制，但肺功能早已失去大半，若可提早檢測便可避免。

王鶴健呼籲，及早診斷、盡早治療是減緩肺阻塞惡化的關鍵，希望全民培養正確的肺部保健觀念，並鼓勵高危險族群每年追蹤肺功能。