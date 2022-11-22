乳癌患者康復後遺症 似長新冠腦霧易健忘

乳癌康復者除了回診追蹤，醫師提醒也要控制體重、適度運動，以降低復發機率。（Getty Images）

疲勞、憂鬱、腦霧、胸悶症狀，卻不是長新冠的後遺症，乳癌康復者長期後遺症也類似長新冠。台灣乳癌防治基金會董事長張金堅說，近兩年很多人關注新冠肺炎 可能造成「腦霧」等長新冠後遺症，不少乳癌康復者也有類似問題，部分研究甚至顯示，每三人就有一人反映有這類困擾。

「有人稱他們是倖存者，但我更傾向稱他們為乳癌康復者」，張金堅說，以台灣為例，一年新診斷超過1.4萬人，近年五年存活超過85%，以此估計，台灣目前約有30萬乳癌康復者，因接下來隨存活期延長，面對的問題也可能大不相同，基金會將康復者照護協助列為重點之一，畢竟除對抗癌細胞 ，「活得快不快樂」、「有沒有幸福感」也非常重要。

今年基金會蒐集病友問題發現，有別於早年病友問題多聚焦治療藥物與成效，這次不少病友關注「癌後生活」，除了治療完後自覺比以前健忘、容易疲勞、失眠等身心問題，癌症 對親密關係、生育議題的影響，也頗受關注。

化療腦 自覺記憶變差

張金堅說，近兩年很多人關注新冠肺炎可能造成「腦霧」等長新冠後遺症為例，不少乳癌康復者也有類似問題，「有人把這個稱作化療腦，患者自覺記憶力變差、專注力變差、甚至有認知障礙等，部分研究甚至顯示，每三人就有一人反映自己有這類困擾」。另外，治療還可能引發長期心血管問題、骨骼健康、淋巴水腫等問題，疲勞、頭痛也不少見。

至於，患者也關心癌症心理負擔引發睡眠障礙、外型改變影響伴侶關係，甚或處於生育年齡的年輕乳癌患者何時能懷孕？張金堅說，因治療癌症錯過生育年齡、難有「子」望該怎麼辦，都是不少乳癌康復者面臨的問題。這些未被滿足的醫療需求，亟需被關注。

抗癌後 成功生2子

張金堅說，乳癌病友癌後面臨性生活改變、生育問題等，過去有些病友會羞於啟齒；但這些問題一樣可向醫療團隊尋求協助。先前有一名確診時已經是三期的患者，不僅抗癌成功，在治療後還接連生了兩個小孩，基金會也補助部分費用，讓她帶著孩子出國圓夢。

台灣藝人朱芯儀在病友分享，她得知自己罹患乳癌後，面臨一開始震驚到化療後的皮膚、腸胃、掉頭髮等副作用，以及長達18小時的乳房全切以及重建手術。

至於癌後的夫妻關係、親子關係有沒有改變？朱芯儀說，術後真的有很多改變，更珍惜自己的身體，更疼惜三個寶貝孩子，至於老公則是「變得更體貼」，「癌細胞在我身上是挑錯人、算癌細胞運氣不好，我一定把你趕走」。

張金堅說，當患者確診為乳癌後，臨床醫師依據期別、腫瘤特性以及保險預算等，從化療、荷爾蒙藥物、標靶藥物、免疫治療藥物，以及本次病友會專題演講分享抗體藥物複合物（ADC）、小分子藥物，以及生物相似藥等最新資訊，為患者量身定制、精準治療。

張金堅說，乳癌康復者除了在後續回診追蹤時，應針對復發與否及癌症治療可能造成的長期後遺症持續照護監測外，良好的體重控制、適度的運動，其實也有助降低復發以及長期後遺症。至於若因為身體形象改變等面臨性生活、生育問題等，一樣可向團隊尋求協助、一起克服，別讓後遺症拖垮癌後人生。