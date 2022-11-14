新聞成癮者身心出狀況比例高10倍 4招終止惡循環

今年8月發表的美國研究顯示，16.5％成年人有「嚴重新聞資訊問題」，即沈浸於新聞而導致難以專注於課業或工作、影響人際相處，煩躁無法入睡。（本報資料照片）

台灣9合1選舉進入倒數，每天都有大量相關新聞被推播或循環播放，你有注意過自己花了多少時間查閱或觀看嗎？小心身體出狀況。董氏基金會根據今年8月發表的美國研究指出，16.5％成年人有「嚴重新聞資訊問題」，即沉浸於新聞而導致難以專注於課業或工作、影響人際相處，煩躁無法入睡；有嚴重新聞資訊問題者高達6、7成頻繁發生身體或精神狀況，比例是沒有此問題者的10倍。

這篇研究為美國德克薩斯理工大學媒體與傳播學院，分析1100名美國成年人的線上調查數據。受訪者回覆自己對於一些問題的同意程度，例如「我沉浸在新聞中，以至於忘記了周圍的世界」、「我的心思經常被新聞佔據」、「我發現自己很難不讀或不看新聞」，以及「我經常無法專心在學校或工作上，因為我在讀或看新聞」。問卷也詢問受訪者經歷壓力和焦慮感受的頻率，以及疲勞、身體疼痛、注意力不集中、胃腸道等身體狀況。

結果顯示，16.5%受訪者對新聞資訊有「嚴重的問題」，因經常沉浸在新聞故事中，被新聞主導清醒時的思想、打亂與親友相處的時間、難以專注於課業或工作、煩躁、無法入睡。這些有嚴重問題者當中，高達73.6％有「蠻多」或「非常多」精神狀況，但其他受訪者只有8％有精神症狀；這些人當中也有61％有「蠻多」或「非常多」身體狀況，但其他受訪者僅6.1％有身體狀況。

台北醫學 大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，當代媒體面臨經濟壓力，會選擇能吸引閱聽大眾的新聞，以聳動或斷章取義的方式呈現，並透過24小時不斷播放，來爭取收視率。這種經營策略已經導致部分收視群「新聞成癮」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，新冠疫情 、烏克蘭戰爭、大型抗議、槍擊事件、氣候野火等壞消息，會令人感到無能為力和苦悶。台灣的選舉新聞則很容易造民眾無端憤怒，隨著政論節目似是而非的言論、參選人的互揭瘡疤與叫囂起舞，導致多數中間選民在「關心」和「嫌棄不理會」之間擺盪。

該怎麼察覺自己已經「陷入明明不喜歡卻不斷去看」的漩渦？葉雅馨建議，首先要「覺察」，可問自己一天花多少時間看新聞？關注新聞的時候是否影響心情？例如鬱悶、提不起勁、什麼事都不想做，成天只想關注支持的候選人民調 起伏與輿論風向。

邱弘毅表示，建議已經新聞成癮現象的閱聽大眾，可暫時停止收視新聞，尋求專業協助，與專業人員共同擬定改善症狀的方式。如果需汲取新聞，或許可改由平面媒體如報章雜誌，儘量不收看電子媒體。總之，靠自律會比較有效，畢竟若要等媒體自律，那將很漫長而且無法預期成效。

怎麼停止新聞成癮的惡性循環？葉雅馨歸納四招。首先，要意識到新聞的「時間性」。告訴自己，時間過了，這些事就成為歷史， 不要放太多情緒在裡面。第二，要求自己「暫時離開」，以停止或減少觀看。第三，如果有想觀看的念頭，要求自己先專注完成其他事，以轉移注意力，例如做飯、去公園走走、運動等。第四是「不去談論」，把會有很多討論與論戰的群組暫時停掉，告知親朋好友，自己已經花太多時間、不堪其擾，需要暫離。